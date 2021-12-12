فتوى: هل يوجد في الجنة اختراعات بشرية -مثل: كمبيوترات، وتلفاز، وتكييف؟





السؤال

هل يوجد في الجنة اختراعات بشرية -مثل: كمبيوترات، وتلفاز، وتكييف- أم إن هذه الأشياء لا توجد في الجنة، ولا يمكن طلبها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه الأمور من الغيب الذي لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، لكن على أي حال: ففي الجنة كل ما تشتهيه الأنفس، كما قال تعالى: يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {الزخرف:71}.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {السجدة:17}.

فالذي ينبغي للمسلم هو أن يجعل همّه وفكره في الاستكثار من العمل الصالح، الذي يقرّبه إلى الجنة، فإذا أكرمه الله بدخولها؛ فإنه سيلقى فيها كل نعيم يأمله ويتمناه، وانظر الفتويين: 111145، 325843.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 434839

تاريخ النشر:الخميس 16 شوال 1442 هـ – 27-5-2021 م

نقلا عن موقع اسلام ويب