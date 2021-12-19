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بالصورة: عريس يُتوج بأكثر من مليار جنيه على صدره قدمت له “كنقطة” ليلة زواجه ومنصات التواصل تشتعل
تداولت عدد من منصات التواصل الإجتماعي صورة لعريس باحدى القري السودانية يرتدي “مليار “جنيه سوداني قدمت، له من الأهل والأصدقاء على شكل (نقطة).
واشتعلت منصات التواصل عقب مشاهدة العريس، والوزيران موشحون با(النقطة) التي قدرت قيمتها باكثر من مليار جنيه سوداني ،حيث اعتبر رواد مواقع التواصل مافعله الأهل والأصدقاء تبذير لاموالهم ولاعلاقة له بالعز كما يقولون، مبررين قولهم بأن هنالك اشخاص ضعفاء لايملكون قوت يومهم وهؤلاء يضعونها “نقطة” على رأس عريس .
كوش نيوز
تعليق واحد
كدا احسن فالنقطة يستحقها العريس اكتر من الفنانين والفنانات لانو مقبل على تكوين اسرة وسيكون لديه التزامات كثيرة وهذا يمثل مساعدة له لاستقرار اسرته وحياته والنقطة للعرسان تشحع الشباب وخصوصا الشباب غير المقتدر على الزواج . لكن يمنع اظهار النقطة بهذه الطريقة والتفاخر بها واستعراضها لان هذا مخالف لهدي الدين فقط تعطى للعروسين او تلقى عليهم بدون ان يعرف احد كم هي وكما قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) وايضا تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم (تهادوا تحابوا) .