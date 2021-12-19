بالصورة: عريس يُتوج بأكثر من مليار جنيه على صدره قدمت له “كنقطة” ليلة زواجه ومنصات التواصل تشتعل





تداولت عدد من منصات التواصل الإجتماعي صورة لعريس باحدى القري السودانية يرتدي “مليار “جنيه سوداني قدمت، له من الأهل والأصدقاء على شكل (نقطة).

واشتعلت منصات التواصل عقب مشاهدة العريس، والوزيران موشحون با(النقطة) التي قدرت قيمتها باكثر من مليار جنيه سوداني ،حيث اعتبر رواد مواقع التواصل مافعله الأهل والأصدقاء تبذير لاموالهم ولاعلاقة له بالعز كما يقولون، مبررين قولهم بأن هنالك اشخاص ضعفاء لايملكون قوت يومهم وهؤلاء يضعونها “نقطة” على رأس عريس .

كوش نيوز