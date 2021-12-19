فيسبوك
لينا يعقوب: أنا أقوى بكثير مما يتداوله البعض
ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لمضايقات ولن تكون الأخيرة..
ماذا يعني هتاف مئات ضمن مئات الآلاف أو الملاييين..؟
أنا أقوى بكثير مما يتداوله البعض..
سنظل نغطي الحدث من مكان الحدث، هكذا كنا وسنبقى.
نقول الكلمة ونمضي.
////
بالمناسبة نُقل عني اليوم بعض الأخبار التي لم أقلها قط.
لينا يعقوب
*مراسلة قناة الحدث
تعليق واحد
استاذة لينة يعقوب ربنا يحفظك ويبارك ل في مهنيتك العالية…لا تأبهي لمثل هذه الصغائر من الرجرجة والدهماء وواصلي تفوقك وحيادك ووطنيتك كما عهدناك …