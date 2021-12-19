لينا يعقوب: أنا أقوى بكثير مما يتداوله البعض





ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لمضايقات ولن تكون الأخيرة..

ماذا يعني هتاف مئات ضمن مئات الآلاف أو الملاييين..؟

أنا أقوى بكثير مما يتداوله البعض..

سنظل نغطي الحدث من مكان الحدث، هكذا كنا وسنبقى.

نقول الكلمة ونمضي.

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بالمناسبة نُقل عني اليوم بعض الأخبار التي لم أقلها قط.

لينا يعقوب

*مراسلة قناة الحدث