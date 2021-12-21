تبيان: الخطة الكانت موضوعة يوم 19ديسمبر هي إقتحام القصر الجمهوري واستلام السلطة





الخطه الكانت موضوعه يوم 19ديسمبر هي إقتحام القصر الجمهوري واستلام السلطه،،

كان متوقع سقوط مئات الشهداء (غرقاً) من جراء التدافع من على الكباري،،

بدايات المواكب كانت متقدمه بنوعيه معينه من البنات لابسات بناطلين وفنايل وشايلات طًبل نوع واحد وديل مهمتهم توصيل المقدمه لمكان الإعتصام وإلهاب الحماسه،، الطبل،، اتوزع من عربيه دفار خلف عمارة الذهب،،

قيادات الأحزاب السياسية كانت مجتمعه متواجده لأنهم كانو مراهنين ع السقوط وفي بعض منهم جاتو معلومات من جوه القصر بإنو،، القيصر،، اتنحي،، والمعلومه دي هي جزء من استكمال الخطه،، الكانت بتقول

الفقره الأولى

المتظاهرين لازم يعبرو الكباري من دون مايحصل صدام بينم وبين الشرطه،، وبالفعل تم الأمر وفُتحت الكباري،، وتم إفشال مخطط إسقاط وقتل المتظاهرين برميهم في النيل،،

الفقره الثانيه

الشوارع الجانبية تتقفل والثوار اتحددت ليهم شوارع معينه للعبور

تم التعامل مع المتظاهرين،، بعد وصولهم للقصر وبعد عبورهم للكباري،،

تبيان توفيق