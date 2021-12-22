الشواني: أشياء تستحق التوضيح





أخطر شيء في الساحة حاليا هو القطيعة التامة بين الشارع وبين السياسة، الشارع يتبنى جوهريا تعبئة بلا سياسة. البعض سيجادل ليقول لنا: نحن نفكر في السياسة، تنسيقيات اللجان ستخرج بنا بإعلان سياسي. نقول له: يا سيدي الأمر أبعد من ذلك. الشارع بطبيعته الحالية وتنظيماته الحالية هو (جوهريا) ضد السياسة للآتي:

١- السياسة تبنى على كتلة معينة، لها قيادة، لها برنامج، ولا يكتمل تعريفها إلا بكتلة أخرى منافسة، بقيادة منافسة، ببرنامج منافس،بمعنى أن وجود حزب الأمة مثلا مفهوم في سياق وجود بقية الأحزاب. وجود إئتلاف حزبي معين مثل (قوى الاجماع الوطني) مفهوم في سياق وجود كتلة مثل (نداء السودان) أو (التيار الإسلامي…الخ). لكن ماهو الشيء الموضوعي لكيانات:

(نمور العباسية) (تماسيح الكلاكلة) (أسود البراري)!!. بلا تهكم ما المعنى الموضوعي لوجود سياسة تقوم فكرتها على مجرد السكن في حي!! هل ثمة مبرر موضوعي لنشوء برنامج وقيادة ورؤية لدى (لجنة العباسية) مختلف ومنافس لبرنامج آخر لدى (لجنة حي أمبدة). بالطبع سألنا من قبل أسئلة أخرى كثيرة حول السياسة الجديدة الحالية، وتشكلاتها ولكننا هنا نؤكد أنها (جوهريا ضد السياسة).

٢- السياسة تستلزم قدرا ما من الوعي السياسي والحوار. فالسياسة أفقها الحقيقي هو في الحوار وفي حوار الأفكار، وهنا لا نقصد فكرة الحوار كتفاوض على مواقف، بل نعني الحوار من حيث هو شرط لصنع الموقف السياسي، شرط لتشكيل الهوية السياسية، شرط للتنافس السياسي، الحوار كبديل وحيد للعنف. لكن السياسة الجديدة الهوجاء بطبيعتها هي سياسة غير (حوارية) وعنيفة، ونصبت من حولها سياجا عاطفيا أخلاقيا يمنع كل تفكير ويرفض كل تشكيك، سياسة تستغرق نفسها في الرمزيات والبكائيات والهتافات الرديئة.

بالطبع هناك أمثلة كثيرة لشباب في السياسة الجديدة واللجان والشارع على قدر كبير من الوعي السياسي، لكن السياسة الجديدة شرط أقوى منهم كأفراد، هؤلاء الشباب لم ينتبهوا بعد (للتناقض الجوهري) بين لجان المقاومة وبين السياسة، لذا كان حتميا بروز ظواهر مثل (غاضبون) و(ملوك الاشتباكات)؛ هذه الظواهر هي التعبير النهائي والحتمي للسياسة الحالية.

هناك قطيعة حقيقية بين السياسيين وبين الشباب، وقوى الحرية والتغيير بهشاشتها وضعف قدرتها والغباء منقطع النظير لقياداتها كانت تظن أن هذه الكتلة هي رصيد لها، لكنها بذلك تسببت في تعميق القطيعة وحاليا الكيان الحزبي الأكثر كراهية وسط هؤلاء الشباب هي (كيانات قوى الحرية والتغيير)، والحادث المؤسف الذي تعرض له إبراهيم الشيخ دليل على ذلك؛ وتخريب ندوة بحري مثال آخر.

لابد من عودة السياسة، وهنا فإن تجسير الهوة بين السياسة والشباب هي مهمة جماعية للمثقفين والسياسيين الوطنيين خصوصا الشباب، وعمليا نقترح:-

١- عودة الندوات لدور الأحزاب. على الأحزاب أن تطرح نفسها من جديد كأحزاب بعيدا عن التزلف لحالة السياسة الجديدة هذه.

٢- عودة العمل السياسي في الجامعات سيكون له أثر إيجابي كبير.

٣- زيادة فاعلية شباب اللجان الذين تنبهوا لهذا التناقض بمايساهم في فتح النقاش العمومي داخل اللجنة ووسط الشباب بطريقة تدريجية ومقبولة.

أخيرا نؤكد ملاحظتين:

١- البيئة المسممة في المجال العام حاليا هي بيئة مناسبة للتآمر والصراع الشخصي ضيق الأفق لا تكترثوا لذلك.

٢- الحزب العجوز الشيوعي لا يسيطر على هذه الحالة، فهو أسير لها فهي تمسكه من (*****) أو لتقل تلابيبه. الحزب العجوز تحيط به فئات ليبرالية متنوعة تتدفعه دفعا لتصديق أسطورة صناعته للحدث؛ تلك الأسطورة التي يصدقها الكثيرون والحقيقة هي: الحزب العجوز أسير ضعيف لهذا الشرط الليبرالي للسياسة الهوجاء فارغة المضمون وهو في أسوأ حالاته منذ التأسيس ويحتاج حقا لمؤتمر عام جديد.

هشام الشواني