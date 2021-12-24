أنا أقول للقطيع الآن: أيوة فلول وكوز ولاعق بوت وشبه بتاع الغزالة





الزول الكعب !!

واليوم جمعة..

وجمعتكم مباركة..

والزوج في مجلس أجاويد – من الأهل – لإصلاح ما بينه وبين زوجته..

وهي تصر على اتهاماته له..

فيصيح غاضباً : أيوة بسكر وبخيل وبتاع نسوان وأخلاقي زي الزفت..

ويختم : يلاّ أمشي من بيت الزول الكعب ده..

من الآخر كده…..

وأنا أقول للقطيع الآن : أيوة فلول وكوز ولاعق بوت وشبه بتاع الغزالة..

وأختم : يلاّ أمشوا من صفحة الزول الكعب ده..

من الآخر كده !!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه

24/12/2021