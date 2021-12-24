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أنا أقول للقطيع الآن: أيوة فلول وكوز ولاعق بوت وشبه بتاع الغزالة
الزول الكعب !!
واليوم جمعة..
وجمعتكم مباركة..
والزوج في مجلس أجاويد – من الأهل – لإصلاح ما بينه وبين زوجته..
وهي تصر على اتهاماته له..
فيصيح غاضباً : أيوة بسكر وبخيل وبتاع نسوان وأخلاقي زي الزفت..
ويختم : يلاّ أمشي من بيت الزول الكعب ده..
من الآخر كده…..
وأنا أقول للقطيع الآن : أيوة فلول وكوز ولاعق بوت وشبه بتاع الغزالة..
وأختم : يلاّ أمشوا من صفحة الزول الكعب ده..
من الآخر كده !!.
خاطرة
صلاح الدين عووضه
24/12/2021
3 تعليقات
يا صلاح لا تبتئس بما يقوله المفلسون … الفاشل لا يمدح الا فاشل مثله …
قول للقطيع المأجور انتم لا يهمكم السودان كالما كل فواتيركم مدفوعة …
لكن سياتي بوم الغضب وتهربون الى جحوركم ..
انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ..
عسكريااااااااو
ما اتيت بجديد فقد سبقك بها ترك
نقرأ للكوز من باب اعرف كيف يفكر عدوك
عندما اعلنوا الميثاق الوطنى خدثت من ليس من جيلنا وقلت لهم ان هذا مثل تدوير النفايات لمن لم يكن حاضرا بالستينات
من يصف الملايين من البشر بأنهم مجرد قطيع منقاد بلا وعي ولا إرادة .. فهو إنسان مغرور ومتعالي . غروره غرور أجوف وتعاليه ناتج عن عقدة نقص يعاني منها .
ومن يحاول دائما وأبدا ومرارا وتكرارا .. بمناسبة وبلا مناسبة .. نفي مولاته للكيزان وعشقه للعسكر .. فهو بهذا التكرار والنفي المتواصل يثبت العكس تماما .
مثل هذا الشخص لا يجد نفسة إلا في ظل الأنظمة الشمولية القمعية .