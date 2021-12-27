السودان رجع 50 سنة للوراء





من حيل الشيوعيين

أيوه انتو ذاتكم بتاعين الرصة والمنصة والخرشة والترس وتخريب الشوارع وتعطيل مصالح الناس في سبيل مصالح الحزب الشيوعي ولجان مقاومته هل تستطيعون أن تقدموا للبلد انجازا كل انجازاتكم في التخريب والتدمير..!!

حياة الناس توقفت تماما وتدهورت مؤسسات الدولة وتدهورت الصناعة والإنتاج والزراعة وتوقفت المشروعات التي كانت على وشك ان تكتمل وتدمرت الطرق..

رجعتو البلد خمسين سنة للوراء..

حينما كان مذيع قناة الجزيرة يتلقى تقارير تخريبكم لبلدكم من المراسل ليلة البارحة قطع التواصل معه وانتقل مباشرة الى وكالة ناسا حيث سيتم اطلاق التلسكوب الفضائي الذي سيحدث ثورة في مجال العلم والمعرفة وخلاكم انتو في هتافاتكم الممجوجة ومؤكد أنه كان يضحك عليكم ولسان حاله يقول لكم انتو وين والعالم وين..!!؟

لعلمكم العالم كله والدنيا كلها تخلصت من الشيوعيين حتى الدولة التي انتجتهم لفظتهم والشعب السوداني سبق العالم بربع قرن حينما لفظ الشيوعيين وتم حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه واغلاق دوره تم ذلك في ظل دولة مدنية كاملة الدسم في نوفمبر سنة 1965 على يد الزعيم الراحل اسماعيل الازهري طيب الله ثراه وتخلص العالم من الشيوعية في سنة 1989 وهي السنة التي انهار فيها جدار برلين ايذانا بنهاية الشيوعية والشيوعيين والبعض منكم ما زال يروج لهذه البضاعة المغشوشة وهذه السلعة البايرة المنتهية الصالحية التي ليس لها سوق الآن ولا يمكن أن يشتريها عاقل بفلس واحد..!!

الشيوعيين من خباثتهم يجيدون ركوب ظهر الآخرين ويجيدون استخدام الآخرين لتحقيق مآربهم هم قلة صحيح لكنهم يجدون الكثير من المغفلين ممن يتبنون برامجهم واطروحاتهم ويروجون لبضاعتهم المزجاة ويتمظهر الشيوعيين بلافتات كثيرة بعضها منظمات يستقطبون لها الدعم الدولي ويوظفون بها كوادرهم من البنات والاولاد الذين تم تفريغهم للقيام بمهام الحزب لاحظ القروش يتم جمعها باسم السودان وتوزع على عضويتهم وهم يصرفون بالدولار وانت ترجع آخر اليوم من حشودهم لبيت ابيك وامك خالي الوفاض جيعان عاوز اكل وعيان عاوز علاج..!!؟

انتبه عزيزي الفاضل لما يريده الشيوعيين وما يهدفون اليه واليك هذه المعلومات التي لن تجدها في الكتب أن كل التمرد الذي حدث في السودان خلفه الشيوعيين ابتداء من تمرد توريت سنة 1955 وانتهاء بتمرد جون قرنق في 1983 الذي انتهى بفصل الحنوب وكوادر الشيوعيين من ابناء الجنوب والشمال هي التي غزّت هذا التمرد وقوته واشهرهم من الشمال (ياسر عرمان) وآخرين وحينما حقق هذا الياسر حلم الشيوعيين بفصل الجنوب قفل راجعا والتحق بتمرد النيل الأزرق وجبال النوبة ليلحقهم بالجنوب لكن المولى خيّب فأله وهو قاعد متفرجخ ويتولى مسؤليات عامة بدل من ان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى ويدعو الآن الى هيكلة الجيش ليسهل عليه ولمن يستخدمه التهام ما تبقى من السودان..!!؟

خلو بالك يا عزيزي من لافتات الشيوعيين التي يتسترون خلفها ولو أنطقها الله لقالت لك يا سوداني ورائي شيوعي تعال فاقبض عليه واكشف أمره للناس ومن هذه اللافتات (تجمع المهنيين) انتو عارفين رئيسه ومؤسسه هسع وين!!؟ انضم للمتمرد عبدالعزيز الحلو ويترأس الوفد الذي يتفاوض باسمه شفتو حيل الشيوعيين وكيف يتلاعبون بعقول الآخرين الزول دا دكتور كان في جامعة الخرطوم اسمه (محمديوسف) ويمت بصلة قرابة للرئيس البشير ايوه البشير الواحد دا وجا مع ناس جون قرنق بعد اتفاقية نيفاشا وكان وزير عمل عن الحركة الشعبية الجنوبية.. وهو من الكوادر الشيوعية الشماليةالتي اسهمت اسهاما فاعلا في فصل الجنوب والتحق الآن بتمرد الحلو ليفصل جبال النوبة ويلحقها بالجنوب ديل مجرمين رسمي.. وأضف اليه المجرم الكبير البروف محمدجلال هاشم..

ومن اللافتات التي يتخفون خلفها المنظمات التي تدعي انها طوعية وهي كثيرة وباسماء متعددة رجالية ونسوية (سأحاول حصرها ونشرها لاحقا بإذن الله) المهم أغلب المنظمات التي تعمل الآن تتبع لهم لأنهم جمدوا كل المنظمات الإسلامية ليخلو الجو لهم وللمنظمات الكنسية والجسم الذي يخمون به الشباب في الأحياء هو ما يسمى ب(لجان المقاومة) دا جسم شيوعي اوعى تتغشى إلا يكون داير تبقى شيوعي دي حاجة بتخصك لكن إن كنت وطني ومسلم يجب أن تعلم أن هذا الجسم وهذا الهنبول وهذه الجيفة المسماة بلجان مقاومة هي جسم شيوعي رضي من رضي وأبى من أبى وانك تسير تحت لافتة شيوعية وانك تكثر سواد الشيوعيون وانك تخدم خطهم بعلم او بدون علم وإذا سرت في خطهم فإنك ستحشر معهم حتى كان سبحتك سلبة..!!

شعار المرحلة الذي ينبغي أن يتوافق الجميع عليه أن (الشيوعيين سبب تأخر وتخلف السودان) طبعا أنا ما حدثتك يا عزيزي عن صلتهم بالسفارات الأجنبية وتنفيذهم لمخططاتها وقد اعتر أحدهم (جعفر حسن) بهذا الدور جهارا نهارا ودورهم في حصار السودان الذي حمل الإدارة الامريكية وقد أوغروا صدرها تجاه البلد لتوجه له ضربة في نهاية المطاف بالأسلحة الفتاكة لبعض منشآته الاقتصادية والحيوية.. ودورهم في ادراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وقد اعترفوا بكل هذا بل قال أحدهم أنه هو من كتب مسودة العقوبات بخط يده ويدعون الآن أنهم أخرجوا السودان منها بعد أن دفعوا للرئيس الإمريكي ترامب وادارته أموالا طائلة تم شرؤاها من السوق الأسود وتسببت في رفع سعر الدولار الى رقم فلكي الى يوم الناس هذا..

د.النقر الفادني..

26/12/2021