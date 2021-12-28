لماذا يكون التيجاني حاج موسى خائن وغير شريف لأنه جلس إلى الدعم السريع؟
#التيجاني_حاج_موسى_
كفوا أيديكم عن التيجاني حاج موسى ؛ فالرجل بعد أن كتب ما كتب من درر الشعر والغناء الذي كان كالغيم على حياة السودانيين مغفور له ما يفعل ويعتنق . وكل ما يرغب يصنع لا تثريب عليه . وأما كونه قد ذهب للتعامل مع الدعم السريع بشأن مشروعات ثقافية فما العيب في هذا ؟ أم أنه تنطع السودانيين في التقليل من كل فعل وعمل لأنه لا يروقهم ! فليت النخب والشعراء الذين يذمون التيجاني حاسبوا آلاف من الصحفيين والسياسيين والقحاتة والإسلاميين الذين كرعوا من الماء والسمن ! في زول سألهم ؟! هذا بخلاف القائمين على ابواب الخواجات والمنظمات ..ديل اسكت دت !
وبالنسبة للناس الماسكة أقلام تصحيح لخلق الله .لماذا يكون التيجاني حاج موسى خائن وغير شريف لأنه جلس إلى الدعم السريع للتباحث حول تعاون ؛
فماذا فعل من قبل محجوب شريف ووردي _رحمة الله عليهما_ في حقبة مايو والنميري (يا حارسنا وفارسنا )؛ وصحيح أن النص تحول لاحقا إلى مقفل مدارسنا وبالجزمة دايسنا ! إن صحت الرواية .
فليتعاون التيجاني حاج موسى مع من يشاء ولا يهتم بحالة الابتزاز الهتافي المطلقة ضده . هؤلاء بعضهم يزايد عليك بأسم الوطنية فإن خير بين الوطن ووظيفته لتخير الثانية ! فلا تبتئس يا تيجاني ..وسمعنا ..تباريح الهوى
محمد حامد جمعه نوار
2 تعليقات
مطلوب ترك مساحة للناس في خياراتهم ولا عتاب من التقي الجيش او الدعم السريع او اي جهة سودانية للبحث عن مشاريع تدعم الوطن والعيب كل العيب في من بنتقص التعامل مع المكونات الوطنية ويلهث وراء الامم المتحدة او منظماتها المشبوهة او سفارات الكيد وسيف العقوبات والتركيع المكشوف … الجيش والدعم السريع جزء أساسي من مكونات الشعب ولا يجب ان ننظروالا من هذه الزاوية اما من يتغني بالمدنية ويرفض الانتخابات او من يقف وراؤه فهولاء يجب اسقاطهم بالضربو القاضية وسجنهم ولا مكان لهم بين الشعب ولا يحب ان يتحدثوا عن وطنية
ما غريبة عليهو أصله كان واحد من توابع المؤتمر اللا وطني