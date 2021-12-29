جعفر عباس يكتب.. اللهم أجعله خير





يظهر أن الأستاذ البديع المبدع محمد الطيب الأمين سمع ان أبو البرهان شاف في المنام انه حيبقى رئيس فأبو حميد نام وحكى ما يلي:

يا جماعة امبارح حلمت إني بقيت رئيس وزراء. والله جادي معاكم. مشيت (استلم) من حمدوك وكان معاي ناس البيت. ما عارف ليه ناس البيت مشوا معاي لكن أهو (حلمت كده).

ما بكضب عليكم والله. لكن قطع شك لو بقيت رئيس وزراء (جد جد) ما ح اسوقهم. المهم.

مشوا معاي ناس البيت و(٣) من أولاد حلتنا نظام حِراسة وكده، أنا دخلت (استلم) من حمدوك وناس البيت بهناك انتشروا في المكاتب. الحاجة (أمي) الله يديها العافية مشت مكتب خالد سلك.

لقيتها بتفتش في ادراج المكتب أظنها دايرة تجدع (الكيس) .

واحد من أولاد حلتنا مشى على (الخزنة) مشى على الخزنة في الحلم بموافقتي .. لكن لو بقيت رئيس وزراء (جد جد) بعاهدكم اني ما بخلي يمشي على الخزنة. ده وعد مني، (استلمت) من حمدوك في وجود الكاميرات، يا سلاااام إحساس عجيب والله؛ كمية من الكاميرات والمراسلين والصحفيين . ورغم إني كنت لابس بنطلون أكبر مني لكن ما قصرت مع الكاميرات؛ أول حاجة جاتني الجميلة لينا يعقوب والمسلمي وسعد الدين؛ سعد الدين في الحلم ظهر لي إنو لسه شغال بيراسل من الخرطوم. أثناء ما أنا بتكلم مع لينا يعقوب وسعد الدين جاني مذيع من تلفزيون السودان قال لي دايرنك في حوار؛ قلت ليهو شيل كاميرتك دي وأمشي ارجاني في قناتك لحدي ما أجيك أنت وإبراهيم البزعي؛ في الحلم ظهر لي إنو البزعي لسه مدير التلفزيون، قمت فصلتو وجبت جعفر عباس أبو الجعافر مدير للتلفزيون. خلصت حوارات مع القنوات جاني واحد من أولاد حلتنا همس لي في أضاني: خليك نجيض يا محمد الفطور هنا على حساب مجلس الوزراء!! شوف الزول الغبي ده عليك الله؟ الناس في شنو وهو في شنو؟

والله قربت اطردو لكن اتذكرت إنو (الجاكت) اللابسو حقو هو. المهم. بعد داك طلعنا على نجيلة مجلس الوزراء اتصورنا صور تذكارية؛ أدونى العربية و(السارينا) وقالوا لي يلا ح تمشي معانا بيت الحكومة.

أولاد حلتنا رجعوا بالمواصلات طبعاً؛ واحد فيهم كل دقيقتين يرسل لي رسالة: (يا عمك ما تعصر على الجاكت ده). الكلام ده كلووو في الحلم والله. ليل الشتاء ما طويل كمان. الحلم ده لو كان في الصيف كان انتهى بدري لكن نفعني الشتاء.

اها صباح اليوم التاني قالوا لي تمشي تحلف القسم. في الأول رفضت قلت ما بحلف. قلت ليهم أنا ما بقعد كتير في المنصب خلوني بدون حليفة أحسن، لكن عصروا على؛ حلفت القسم قدام البرهان، بعد القسم طوالي قلت ليهو : (العسكر للثكنات). الغريبة البرهان وافق. في الحلم ظهر لي إنو وافق، لكن عليك أمان الله ، أول ما (الواطة مغربت) وفتحت قناة الجزيرة مباشر بطني طمت، (١٧) خبير استراتيجي بتكلموا فيني.؛ ما خلوا لي جمبة أرقد عليها. ، والحيرني في واحد من أولاد حلتنا استضافوهو برضو ردمني. قال المفروض تكون عندي (حاضنة) من أولاد الحلة. في حين إنو هو وصاني وقال لي (خليك نجيض يا محمد الفطور هنا على حساب مجلس الوزراء).زول زي ده دايرني اجيبو (حاضن سياسي) . المهم .. قلت ما ح اشتغل بكلام الخبراء.

وبديت شغل.

أول زيارة لي مشيت دار المسنين واستراحة السرطان. تاني قرار أصدرتو إنو أي زول (يتيم) يقرأ مجان. وحلايب سودانية، بعد داك مشيت وزارة الاتصالات قلت ليهم جيبوا لي الزول البقطع النت ده. قلت ليهو اوع تقطع النت تاني. تاني يوم من كلامي معاهو قطع النت.

قطع النت أثناء ما أنا بتكلم بالماسنجر مع واحدة من معارفنا. الكلام ده كلو في الحلم . زعلت جداً ، معقولة أنا رئيس وزراء والنت يقطع لي أثناء مكالمة في الماسنجر؟ هسه (البت) البتكلم معاها تقول على شنو؟ أقصد الشعب يقول على شنو؟ معليش يا جماعة أنا لما أحلم بتقن الحلم.

عشان كده حلمي طويل شوية. والدنيا شتاء. وعلى فكرة.. الحلم ما انتهى.

ونواصل.

التوقيع: محمد الطيب الأمين.(حلمان باكي فاقد وفيك علاجي جيوبي)

(تسلم يا رائع فقد أمتعتني وعشان كدا قاعد 5 صباحا بتوقيت الدوحة بسرق في كلامك رغم أنك اتلومت معاي: مدير تلفزيون شنو؟ عشمي انك لما تواصل الحلم تشوف لي وزارة الخارجية وخت في بالك الوزارة خايلة على جعفر المنصور أكتر من مريم المنصورة)

جعفر عباس