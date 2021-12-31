القراي: هل كانت ليبيا القذافي واليمن السعيد في حال أسوأ من ما نحن عليه في السودان الآن؟





آسف جداً مقدر لمشاعر الحزن لكنهم 4 فقط!

أيوه أربعة ماتو الليلة آسف اذا واحد منهم صحبك او قريبك إغضب وليملأ الحزن عينيك لكن تذكر أن من مات قبلهم في سابقات المواكب ليسو اقل شأناً ولا عدد وقد مات في مجزرة القيادة اضعافهم وأصبحوا مجرد أرقام وذكرى!

هل تعتقد أن مجازر رواندا حدثت هكذا فجأة؟

هل كانت ليبيا القذافي واليمن السعيد في حال أسوأ من ما نحن عليه في السودان الآن؟

دي بلدك يا *** وانت هنا لانو ما عندك خيارات ح نعمل شنو عشان ما نوصل للمصير الكعب داك ؟

مواكب؟

ملوك إشتباك؟

تنسيقيات لجان غير موجودة أصلاً؟؟

الكلام دا موجه للجميع و بشكل خاص للزملاء في الحزب الشيوعي هل ح نعقل و نبدأ نتعامل مع الارض و الشعب دا ك حاجة بتخصنا؟

سهيل القراي