صلاح الدين عووضه: وإلى ذلك الحين نرسل رسالة لسفهاء قحت واليسار والقطيع





أبو الدقيق !!

تأسفنا أمس..

وكان أسفنا على استمرار نهج القمع الذي فاق البارحة كل الحدود..

ولكنا لن نأسف على خطوة التصحيح..

وسنشرح أسباب ذلك غداً – بإذن الله – عبر كلمتنا الورقية..

وإلى ذلك الحين نرسل رسالة هنا لسفهاء قحت واليسار والقطيع..

فبمثلما لم تكونوا تقرأون لنا فأنتم لا تعرفوننا..

ولا تعرفون مدى إيماننا بالديمقراطية..

وأذكى منكم عناصر أمن نظام البشير الذين فهمونا بعد وقت وجيز..

وكانوا يقولون لي : نحن نتعامل مع كل أحد بأسلوب مختلف..

أو بحسب تصنيفنا له سايكولوجياً..

وأنت مصنف عندنا بأنك أحمق…بل شديد الحمق…بل أبو الدقيق..

وما قد يجدي مع غيرك يأتي بنتيجة عكسية معك..

ومن ثم أقول لهؤلاء السفهاء وفروا عليكم سفهكم وبذاءتكم وقلة أدبكم..

فهي لن ترهبنا…ولن تجعلنا نأسف على ما نقتنع به..

وكونوا سفهاء – وقليلي أدب – كما تودون..

ولكن أسلوبكم هذا لن يجدي معنا…بل يأتي بنتائج عكسية..

أو كما كان يقول عناصر أمن نظام البشير..

فنحن أبو الدقيق !!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه