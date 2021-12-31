القراي: لجان المقاومة غير مؤهلة لإدارة فرن الحلة





عشان نخت النقاط علي الحروف:

-لجان المقاومة ما بتمثل حتى الأحياء بتاعتها.

– لجان و (تنسيقيات) لجان المقاومة ما قائد الحراك.

– زي ما الاحزاب مرفوضة لجان المقاومة مرفوضة و من شريحة أكبر كمان. تجمع المهنيين كان بيعلن عبر بوست فيسبوكي جدول مواكب و ما كنا بنعرف أي زول منهم و بنطلع و نموت هل كان تجمع المهنيين هو الثورة؟!

– لجان المقاومة أجسام هلامية و بدون خبرة ولا دراية ولا تمتلك أي خطة و فكرة وجود اعلان سياسي ينجز عبرها بقودنا لوجود حزب/احزاب سياسية او كدايس بتكتب ليهم ماف سباك بشتغل عملية جراحية في النخاع الشوكي!

– فكرة وجود لجان المقاومة في قيادة الحراك و لوحدها فكرة حزب سياسي عاجز.

ماف شي ندسو ولا في حاجة نخاف منها لجان المقاومة غير مؤهلة لإدارة فرن الحلة لازم نواجه الحلاقيم العايزانا نسلم رقابنا لتشكيلات هلامية زي دي.

بالمناسبة قبل وجود اللجان و غاضبون و ملوك الاشتباك انتصرنا علي الإنقاذ عبر جهود و مثابرة كوادر أحزاب سياسية و جماهيرهم الواعية سياسياً و المثقفين في مواكب لا تتعدى الألف حتى وصول السادس المنصور من أبريل!

الكتلة الحرجة نصرت الثورة و اصبحوا بنعمة ديسمبر ثواراً تعالو نعترف لأي زول بحقو و نقعد مع بعض و تظل المقامات محفوظة حلقومك و عمر مشاركتك القصير ما ح يديك أفضلية ثورية!

ما تزايد علي الاحزاب انت هنا بمجهود احزاب سياسية و لولاهم ما كان ذلك ممكناً و ما محتاج تمشي بعيد كل شي موثق صفحتي دي بس فيها تاريخ الثورة منذ غضبة مايرنو.

سهيل القراي