جعفر عباس يكتب.. (كلام منسوب الى مهادن الزعيم)





من أجمل ما قرأت عن الثورة

لو داير تعرف الناس البطلعوا مظاهرات في الشارع تابعين لي وين وبتحركهم ياتو جهة … الموضوع بسيط جدا اطلع معاهم موكب وحتشوف العجب وحتجي مشبع بالقناعة التامة انو التباينات دي ما في شي بجمعا وبطلعا الشارع غير حب الوطن .حتلقاهم لوحة متجانسة فيها كل التنوع ومتفقين علي انو ما في عسكري بحكمنا … ح تلقاهم لو اتناقشوا في حاجة صوتهم ببقي عالي (حتى يخال اليك انهم مشتبكين فيما بينهم لا محالة) لكن مجرد م واحد يكورك اصحى ياترس الموكب بفوتنا كلهم بهتفوا: العسكر للثكنات

حتلقي اللابس ردا واللابس جلابية واللابس كنغولية والفي رقبتو سبحة واللابس سكسك والشايل مصحف والمنقبة واللابسة توب واللابسة عباية واللابسة بنطلون وكلهم برددو سوا (الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب) ..مع اول قنبلة صوتية يضربوها فينا ح تلقي واحد هتف الله اكبر وما النصر الا من عند الله، وبنات زغردن وشباب بشرو عرضو في سيرة الوطن ..لمن ينضرب واحد مننا ح تلقى البنيات يطببن في جروحو وبمسحن العرق والغبار والدم من وشو وواحدات بفتحن المصحف يقرن سورة يس والرابط الوحيد بينهم حبهم لهذا الوطن ..حتلقي ولد حالق شعرو علي الموضة والتاني حالق جوردن والتالت مبرم شعرو والرابع مضفرو بوب مارلي، وجمبهم واحد ملتحي بناولهم في النيم عشان يتفادو بيهو البمبان وبردد حسبي الله ونعم الوكيل وصوفي بدق في النوبة وسط الاشتباك (حي قيوم حي قيوم ) ..حتلقي الشبل اللسة م شاف الحياة وعمك الماشي بعكاز والحاجة القاعدة في كرسي قدام بيتا ومنتظرانا عشان تزغرد لينا وتسقينا موية وتدعي لينا (ربنا ينصركم) وح تلقي الشاب الشايف انو الخلاص الوحيد من كل مشاكلو بجي في التخلص من الحكم العسكري ..حتلقى الموظف والعاطل وبتاع الورنيش والعندو دكتوراة والشالو من وظيفتو ظلم والما لاقي شغل والمغترب الجاء راجع بخفي حنين وناس الصالح العام … كلهم بهتفوا بصوت واحد (يسقط يسقط حكم العسكر ) ..حتلقي الواقف قدام ومجتهد انو يرجع البمبان والعرق النازل منو كانه في معركة، وجنبو واحد بقلع قميصو يلوح بيهو كأنو بحضر في كورة في استاد ولا في حفلة (والاتنين همهم الوطن رغم التباين الواضح في طريقة تعاطيهم مع الأمر ) ..حتلقي النوبة والطار والطبلة والدلوكة وصفارة الكورة والشايل لافتة طعمجة والكاتب فيها كلام بالانجليزي والرافع صورة شهيد والكاتب لافتة بالراندوك (بس المؤكد كل اللافتات دي معنونة تحت “الشعب اقوى والردة مستحيلة”، لو لسه في راسك فكرة انو في جهة واحدة غير الوطن والثورة ممكن تطلع الملتحي والصوفي والمنقبة واللابسة بنطلون والكولومبي والفلوتر والمحزب ياريت تراجع نفسك شوية … وردد بينك ويين نفسك (نحن جند الله جند الوطن) خمسة مرات في اليوم عسى ولعل تعود لرشدك وتعلم ان الشعب اقوى والردة مستحيلة ..

إنه الشعب بكافة اطيافه الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية ،، كل منهم يخوض ثورته التي خرج من اجلها ومستعد للموت في سبيلها وجميعهم موقنين تماما ان المدخل الاساسي لتحقيق احلامهم يأتي عبر التحول الديمقراطي والحكم المدني ..من عمل على تقسيمنا وتشتيتنا طوال ثلاثة عقود لن يصدق ابدا ان هذه الجموع (رغم تباينها) يمكن ان تتوحد تحت هتاف واحد وعلم واحد وهو (الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات) لذا تراه يهرطق بكلمة (مأجورين مأجورين) كلما رأي الحشود تقترب …

#الثورة_مستمرة

جعفر عباس