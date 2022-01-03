رشان اوشي: إستقالته جاءت متأخرة وليس اصيلا في ثورتنا هو وزمرته المستوردة





إستقالته جاءت متأخرة ، كان ينبغي لها بعد ٣ أشهر من تعيينه ، فشل لانه مستورد ،وليس اصيلا في ثورتنا ، هو وزمرته المستوردة من الخارج، وجوقة حارقي البخور ، وحشود مكتبه من الانتهازيين..

بلادنا تحتاج رئيس وزراء من رحم معاناتها، شخص يفهم امزجتنا المضطربة،عشائريتنا، ولاءنا الاعمى لإنتماءنا البسيط ، تقاطعاتنا الأيدولوجية، المفاهيمية، عاداتنا المختلفة والمنسجمة أيضا..

موفدي الخواجات ووكلاء المجتمع الدولي. سيصطدمون بهذا الشعب وحرصه على أرضه وثرواته..

رشان اوشي