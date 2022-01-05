جعفر عباس يكتب.. النكتة سلاحا ضد الانقلابيين





كلما اشتد القمع والبطش يشمر الشعب سواعد النضال، وبموازاتها يشهر سلاح النكتة وسيلة للنيل من الخصم بفضح ممارساته والتهوين من أمره، ووسيلة لرفع المعنويات بحيث يندرج الابتسام تحت بند “نغني ونحنا في أسرك/ وترجف وانت في قصرك”، بمعنى “أننا ورغم ما نحن فيه من قهر وألم وغضب لن نتوقف عن الابتسام، وانت أيها الطاغية لن تكف عن التجهم وستظل مذعورا”

في غضون الأيام القليلة الماضية أبدع السودانيون رسومات وطرائف حلوة تتعلق بالحال الراهن في مواجهة انقلاب ابرهة البرهان:

= اتضح ان حمدوك هو من كان يقطع النت لأنه لم يتم قطعه خلال موكب 4 يناير الذي جاء بعد يوم من استقالته

= أصدرت هيئة الاتصالات بيانا تعتذر فيه عن عدم قدرتها على قطع النت يوم أمس لأن المهندس المكلف بتلك المهمة وجد الجسور مغلقة، وتؤكد انها اشترت زوارق سريعة لنقل هذا المهندس عبر النهر في مواقيت المواكب المقبلة بحيث يتسنى له أداء واجبه الوطني

= مكالمة هاتفية

البرهان: ألو منو معاي؟

– ما في زول معاك وكلنا ضدك .. تسقط بس

= تفيد التقارير ان كوبري الحلفايا وسوبا يتذمران باعتبار انهما يتعرضان للاستخفاف بعد إغلاقهما: ليه نحنا ما كباري؟

= شهدت أسعار الأراضي في سوبا والحلفايا وود البخيت ارتفاعا جنونيا وعزا السماسرة ذلك ان كوبريي الحلفايا وسوبا مفتوحان “ناصية” 24 ساعة، مما جعل الناس ينفرون من كافوري والمنشية والصافية والرياض

= شكر سائقو الركشات البرهان لأنه يمارس العدالة في شل الحركة حتى صارت العربات ممنوعة من قطع الكباري كما الركشات

= قالت وكالة مسيلمة نيوز إن البرهان متحالف “تحت، تحت” مع لجان المقاومة، بدليل انه يمارس التتريس بوسائل أكثر جدوى من تلك التي تمارسها اللجان

= أنعش إغلاق الكباري سوق الزواج بسعر التكلفة، لأن عدم قدرة الناس على قطع الكباري يعني ان حفل الزواج يكون “بمن حضر” أي بعدد قليل وبتكلفة زهيدة، ولوحظ أيضا ان بعض الشباب باتوا يفضلون “بت الحلة” عروسا لتفادي المشاوير البعيدة عن طريق رأس الرجاء الصالح

= تم تسريب امتحانات عام 2035 ومن بين الأسئلة التي وردت في ورقة التاريخ: كانت اللجنة الأمنية تغلق جميع الكباري ما عدا ________ و _________

= في الدوري السياسي الممتاز خرج الكيزان من دور ال32 وخرجت قحت من دور ال16 وخرج حمدوك من دور ال4، ويتقابل البرهان والشعب في الدور النهائي ويقول النقاد الرياضيون ان فريق البرهان لديه قدرة هجومية عالية بينما فريق الشعب يتألف من أشبال ذوي لياقة بدنية عالية ولكن يغلب على أدائهم الأسلوب الدفاعي، وبما ان المباراة ستكون تحت إضاءة غير كاشفة تماما فسيتم استخدم تقنية ال”فار” VAR عن طريق طائرات الدرون لرصد الأخطاء

جعفر عباس