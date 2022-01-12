



الحمد لله رب العالمين …. هبوط اضطراري خطير في مدينة الأقصر لطائرة شركة بدر للطيران المتجهة من الخرطوم لاستنبول لسبب غير معروف حتى الان ولكن فقدنا ارتفاع بصورة خطيرة وفجائية ثم اخبرنا الطاقم اننا سنهبط اضطراريا وبدأوا اجراءات السلامة التي درستها في جامعتي ابان هندسة الطيران والحمد لله كل الركاب والطاقم بخير ….شكرا طاقم الطائرة شكرا السلطات المصرية بمطار الاقصر ….شكرا ركاب الطائرة الذين كان ايمانهم عالي جدا …. نحن جميعا بسلام والحمد لله …. لحظات ما قبل الموت لحظات رهيبة وتحتاج لايمان قوي …. اللهم أنا نسألك حسن الخاتمة …..ان أمد الله في أعمارنا ساحكي لكم عنها ان شاء الله

عمر محمد نور