صلاح التوم من الله يكتب: يا برهان
يا برهااااان اظهر وبان عليك الامان .. السودان الان ليس فيه رئيس جمهورية ولا نائب رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس وزراء ولا وزراء ولا رئيس محكمة دستورية ولا رئيس برلمان منتخب أو غير منتخب .. انت الان يا برهاااان حاكم السودان بصفتك رئيس مجلس السيادة وقائد عام القوات المسلحة وأغلبية المجلس – إذا لم يكن كله – في صالحك ولديك جماهير عريضة تؤيدك ( أحزاب وتحالفات وهيئات وإدارات أهلية وطرق صوفية وغير ذلك ) .. سلطة شعب عندك اكتر من الأولاد البطقعوا بالحجارة والنابالم في شارع القصر الجمهوري .. البعثي والشيوعي والجمهوري والاتحادي والأمة الان في الصقيعة وفي الهوا سوا .. ورغم الجوطة والفوضى والزيطة والزمبريطة العاملنها أصبحوا بعد استقالة حمدوك وحسب المصطلح السياسي فلوووول ..
يا برهاااان انت الان جالس في قمة تحتها خوازيق والغام ومتفجرات زرعها الشيوعيون وتوابعهم زرعوا وكلاء وزارات وقادة في الولايات ومدراء مؤسسات وهيئات ومدراء جامعات وخدمة مدنية .. دولة عميقة لا تحبك وتعمل على اسقاطك كل في موقعه وبطريقته عيانا بيانا .. السلطة التنفيذية الان يا برهاااان ( وزارات ومصالح ومؤسسات ووليات ) في أيدي الشيوعيين وتوابعهم وكل واحد في موقعه بخنق فيك وبزيد التازم وإيقاف الحياة عاوز ينهيك في مخطط رهيب . حمدوك اسقط من عينتهم وعين هذه الخوازيق والبادئ اظلم والفي أيدوا القلم ما بكتب روحوا شقي .. التطهير واجب وطني عبارتهم وفعلوها أكثر من مرة افعلها اتغدا بيهم قبل ما يتعشوا بيك هذه هي السياسية السائدة الان .
يا برهان الجماعة ديل انت قلت ليهم اعملوا رئيس وزراء ووزراء تكنوقراط .. ما اتفقوا وما حيتفقوا إلى يوم القيامة البلد حتقعد هاملة كدة لحدي متين ؟ .. عين انت رئيس وزراء تكنوقراط وحكومة تصريف أعمال رضي من رضي وابى من ابى لحدي ما يتفقوا وكلمهم بالواضح الما فاضح مافي عسكري بمشي ثكنات قبل أن يسلم الجيش الأمانة لمستحقيها في انتخابات حرة ونزيهة لو السما دي انقلبت على الأرض مش اي حزب صغير عاوز يستأسد فينا في الفاضي والنفخة الكضابة .
يا برهاااان .. لو في موقعك الحالي ده في واحد شيوعي كان عمل السبعة وذمتا ..
صلاح التوم من الله
5 تعليقات
لله دُرك يا أستاذ صلاح … فقد كفيت ووفيت وأفصحت … ولكن لا حياة لمن تُنادى … وهنا نترحم على أرواح الفريق عبود والمشير نميرى والمشير سوارالدهب ونسأل الله أن يفك أسر المشير البشير فقد كانوا رجالاً فى وقت عز فيه الرجال فقد حافظوا على الوطن وشعبه وكرامتهم وعزتهم وللقوات المسلحة هيبتها وشرفها ووقارها عكس الذى نراه اليوم من حال مُزرى ومؤسف وصل له السودان وشعبه وجيشه !!!
هو صلاح التوم من الله أصلا كان بيبيع شنو زمان !؟ . أوهو اصلو من زمان كدا وللا الحالة الفيها دي جاتو قريب !؟
الخازوووووق الكبير الذي ركب في السودان هو 1:- قناة الخنزييييييرة مباشر…….. 2:- قناة الخنزييييييرة مباشر…..3:_ قناة الخنزييييييرة مباشر التي اشترت العملاء السودانييين القانطين على اراضيها وعملاء الداخل الذين اصبحوا مراسلين عبر الفيسبوك مدفوعي الاجر بالدولار كما اثبت احد الناشطين السودانيين وبالوثائق والمستندات…اين امن الدولة وعملاء قناة الخنزييرة يبثوا سمومهم المدفوعة الاجر من داخل المواكب لتفتيت البلد عبر عملاء محترفين علي راسهم الطاقم المصري في برامج المسائية بقيادة المايسترو الخول المنجط احمد طه نسال الله ان يلجم فمه النتن كل ذلك يحدث دون حسيب او رقيب من جهاز الامن النائم في غيبوبة سريرية لماذا لم يقوم مجلس السيادة بطرد السفبر القطري من البلاد كما فعلت مصر سابقا
قد اسمعت اذ ناديت حي ولكن لاحياة لمن تنادي
ونارا انفخت بها اضاءت ولكن انته تنفخ في الرماد
البراهان هوالوجه الاخر لحمدوك تردد في اتخاذ القرار
وسرعان مايتراجع عن قراراته
هروله وراء المجمتع الدولي
ارضاء لسادته الامريكان واليهود
قد اسمعت اذ ناديت حي ولكن لاحياة لمن تنادي ونارا انفخت بها اضاءت ولكن انته تنفخ في الرماد البراهان هوالوجه الاخر لحمدوك تردد في اتخاذ القرار وسرعان مايتراجع عن قراراته هروله وراء المجمتع الدولي ارضاء لسادته الامريكان واليهود