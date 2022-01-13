صلاح التوم من الله يكتب: يا برهان





يا برهااااان اظهر وبان عليك الامان .. السودان الان ليس فيه رئيس جمهورية ولا نائب رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس وزراء ولا وزراء ولا رئيس محكمة دستورية ولا رئيس برلمان منتخب أو غير منتخب .. انت الان يا برهاااان حاكم السودان بصفتك رئيس مجلس السيادة وقائد عام القوات المسلحة وأغلبية المجلس – إذا لم يكن كله – في صالحك ولديك جماهير عريضة تؤيدك ( أحزاب وتحالفات وهيئات وإدارات أهلية وطرق صوفية وغير ذلك ) .. سلطة شعب عندك اكتر من الأولاد البطقعوا بالحجارة والنابالم في شارع القصر الجمهوري .. البعثي والشيوعي والجمهوري والاتحادي والأمة الان في الصقيعة وفي الهوا سوا .. ورغم الجوطة والفوضى والزيطة والزمبريطة العاملنها أصبحوا بعد استقالة حمدوك وحسب المصطلح السياسي فلوووول ..

يا برهاااان انت الان جالس في قمة تحتها خوازيق والغام ومتفجرات زرعها الشيوعيون وتوابعهم زرعوا وكلاء وزارات وقادة في الولايات ومدراء مؤسسات وهيئات ومدراء جامعات وخدمة مدنية .. دولة عميقة لا تحبك وتعمل على اسقاطك كل في موقعه وبطريقته عيانا بيانا .. السلطة التنفيذية الان يا برهاااان ( وزارات ومصالح ومؤسسات ووليات ) في أيدي الشيوعيين وتوابعهم وكل واحد في موقعه بخنق فيك وبزيد التازم وإيقاف الحياة عاوز ينهيك في مخطط رهيب . حمدوك اسقط من عينتهم وعين هذه الخوازيق والبادئ اظلم والفي أيدوا القلم ما بكتب روحوا شقي .. التطهير واجب وطني عبارتهم وفعلوها أكثر من مرة افعلها اتغدا بيهم قبل ما يتعشوا بيك هذه هي السياسية السائدة الان .

يا برهان الجماعة ديل انت قلت ليهم اعملوا رئيس وزراء ووزراء تكنوقراط .. ما اتفقوا وما حيتفقوا إلى يوم القيامة البلد حتقعد هاملة كدة لحدي متين ؟ .. عين انت رئيس وزراء تكنوقراط وحكومة تصريف أعمال رضي من رضي وابى من ابى لحدي ما يتفقوا وكلمهم بالواضح الما فاضح مافي عسكري بمشي ثكنات قبل أن يسلم الجيش الأمانة لمستحقيها في انتخابات حرة ونزيهة لو السما دي انقلبت على الأرض مش اي حزب صغير عاوز يستأسد فينا في الفاضي والنفخة الكضابة .

يا برهاااان .. لو في موقعك الحالي ده في واحد شيوعي كان عمل السبعة وذمتا ..

صلاح التوم من الله