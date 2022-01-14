القراي: 9 مواكب لقدام ح يكملو المشتبكين و ح نواجه بالردة مستحيلة!





9 مواكب لقدام ح يكملو المشتبكين و ح نواجه بالردة مستحيلة!

طبعاً ما تقيف المواكب ولا تقعدو في بيتكم ولا تجو تتظاهرو في بيتنا لكن الموت البدون جدوى دا ماف داعي ليهو!

يوم فض الإعتصام بالنهار كلنا عارفين انو ح يتفض الليلة احزاب انسحبت أسر كانت متواجدة بصورة ثابته اتخارجت كنت بنادي بصريح العبارة انو الناس تتخارج و تفضي الحته و انو التكلفة ح تكون عالية و ماف أي مكاسب اتردمت ردم و تم تخويني و حقيقة كان اول بوست امسحو بسبب إني خفت من الناس!!

العصر مشيت البيت قلت ما ح اموت بدون هدف لقيت الصفحات (الثورية) و صفحة تجمع المهنيين بتدعو الناس يجو يموتو انجزت مهام في البيت و جيت الإعتصام عشان أموت مع الناس شفت الموت كان عامل كيف شاهدت مناظر لسا عالقة في ذهني بشوفها في اي بوست بدعو الناس للموت في دعوات اي مشهور سوشيال ميديا للموت المجاني بشوفها في وش أي سياسي!

كان موقفي صاح و لو قدرت اقنع كم نفر في الإعتصام انهم يتخارحو ما كنت ح اشعر بالذنب و المسؤولية دي.

عليه كانت مواقفي الآخيرة دي اني ح اسعى بكل طاقتي اكون سبب في نجاة اشخاص من الموت المجاني حتى المواكب قاعد اطلع للسبب دا و بس.

شايف نفسك ح تقدر تسكتني؟

ح تفشل يا **** ماف قوة في الأرض او السماء قادرة تقمعني و تصادر حقي في اني اقول رأيي ماف أي أسلوب ح ينجح معاي الحل الوحيد انك تحظرني.

سهيل القراي