



ويتكشف المزيد !!

قلنا بأننا كنا موعودين بشمولية..

شمولية مدنية قابضة لا انتخابات فيها..

والآن مناوي يقول : كانوا يفاوضوننا على فترة انتقالية لمدة عشر سنوات..

والشيء ذاته قاله حميدتي من قبل..

وذكر فترة السنوات العشر هذه نفسها…بل ومنهم من زادها خمسسة أعوام..

واليوم طالبوا بوزارات أربع في الحكومة الجديدة..

وسرب المعلومة هذه مصدر قريب من عبد الرحيم دقلو..

فضلاً عن حيدر الصافي..

هؤلاء لا أخلاق سياسية لهم…ولا شيء يهمهم سوى التمكين والكراسي..

وكل يوم يتكشف المزيد !!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه

16/1/2022