صلاح الدين عوضة يكتب : بلا نفس!!





هكذا نكتب..

أو بمداد الأسى… والألم… والحسرة..

واليوم تتواصل كتابتنا بلا نفس أيضاً؛ ونفصِّل كلمتنا هذه في شكل فقرات… بلا نفس..

فقراتٍ لكلٍّ منها عنوان جانبي… ونبدأ:

سيزيف……………….

فلا طاقة لنا بذلك..

أو (مروّة) كما نقول بعاميتنا السودانية..

ولا فسحةٌ من عمر أيضاً تسمح بمناهضة أخرى – سيما لسنوات كعمر الإنقاذ – ربما..

هذه خلاصة حوار مع صديقٍ ليبرالي قبل فترة..

وذلك بعد تقليب للوضع من وجوهه كافة… فلا نبصر سوى فشل يقود سريعاً إلى الهاوية..

فشلٌ سببه الإصرار على اختيار الأقزام… وتفضيل الفاشلين..

ومن ثم تهيئة الأجواء للانقضاض على الثورة… فالتجربة… فالانتقالية… فالديمقراطية..

لنبدأ نحن في حمل عبء المعارضة من أول وجديد..

كما سيزيف… في أساطير اليونان..

وصخرته!!..

بقــــــــرة………………

أعجبني حديث أحدهم..

كان يتحدث عبر إحدى الفضائيات عن رئيس دولةٍ ما؛ يدمن انتظار ما قد يأتيه من الخارج..

أو ما يأتيه من غياهب المجهول..

وقال إن رئيساً كهذا هو فاشل بكل المقاييس… فلا غرو أن صارت دولته فاشلة… مفلسة..

فاستحضرت خاطرةً لفيصل القاسم..

واستشهدت بها لأنها تتسق مع الذي كنت أقوله دوماً… ولكن بعبارات مختلفة… وطويلة..

أما هو فقد اختصر القضية في سطرين… أو ثلاثة..

قال إن هولندا لديها مليون بقرة فقط..

ورغم ذلك غدت الدولة الأولى في العالم من حيث تصدير الألبان… ومنتجاتها..

والسودان يملك أكثر من ثلاثين مليون بقرة… بقرة تنطح بقرة..

ورغم ذلك هو من أفقر دول العالم؛ ويستورد الألبان… ومُنتجاتها..

ومثل هذا الكلام لا يعجب – طبعاً – من لا يعجبهم الكلام المنطقي (المبكي)..

وإنما الكلام العاطفي المضحك..

وذلك اقتباساً من الحكمة الشهيرة (أسمع كلام الذي يبكيك… لا الذي يضحكك)..

ومن ثم فأنا في نظرهم مجرد (رأس) من هذا الذي استشهد به..

مجرد بقـرة!!..

فاشهد……………………..

أتدرون من أغبى الناس؟..

هو من يسعى إلى حتفه بظلفه؛ في لحظة تاريخية فاصلة..

لا هو يعمل عقله… ولا ينتبه… ولا يتدبّر… ولا يعي الخطر المُحدق به..

وإذا نُصح أخذته العزة بالغفلة… ومضى نحو حتفه حثيثاً..

حتى وإن كان ذا خبرة مثل كابتن سميث… ربان تايتانيك..

أو كان ذا تأهيل أكاديمي عالٍ… مثل الراحل المهدي..

أو كان ذا قوة باطشة… مثل عمر البشير..

أو آخرون من بعدهم على الدرب سائرون؛ فقد كُتبت علينا خطى – في بلادنا – لنمشيها..

اللهم هل بلغت؟..

فاشهد!!..

ولا نفس………………………….

سمعنا بثورات تأكل بنيها..

ولكن هل سمعتم بثورة تأكل بنيها… وأباها… وخالاتها… وعماتها… وإخوانها؟..

ثم تأكل صغارها الذين كانوا وقودها؟..

بل وتأكل حتى دماء شهدائها في غمرة سباق محموم نحو (أكل) المناصب؟..

ثم حين لا تجد ما تأكله تشرع في التهام نفسها التي بين جنبيها؟..

أو بتعبير أوضح؛ بين قحتها… وتجمعها… وثوارها؟..

وحين تبلغ ثورة ترقبناها ثلاثين عاماً – حسوما – حد أكل (النفس) فما من رغبةٍ في الكتابة..

ولا نفس!!.

صحيفة الصيحة