يا احزاب ابعدوا الاطفال من التروس لانهم مرفوع عنهم القلم





واحد من فيديوهات التتريس

مسجل فيديو وبقول انه اي عربية تجي الترس اردموها حجار وسلموه القزاز نضيف

تمام اللي ماعارفه انه ممكن يطلع ليك بي سلاح ويسلمك رصاصة في دماغك الغليد ويستلموك في المستشفي نضيف

يا اخوانا تعطيل الناس واستفزازهم بالطريقه دي غلط كبير الناس صبرت عليكم كتير وناس بمنعها الخوف من رب العالمين لكن لما توصل لفليق وتكسير والحاق ضرر هنا بقوم حق الدفاع الشرعي وفي الحالة دي انت المعتدي

ويا احزاب ابعدوا الاطفال من التروس لانهم مرفوع عنهم القلم وماعارفين عواقب تصرفاتهم دي

Ahmed Alfadlabi

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