



شكرا الفريق حميدتي

علي الاستجابة لمناشدتنا لتوفير الثلاجة

شكرا ادارة الاعلام بقوات الدعم السريع

الشكر للاخ دفع الله ابراهيم

وصلت التلاجة مساء اليوم للسيدة المحتاجه الحمد لله الذي سخرنا لها..

حكاية لاتصدق لمن ربنا يكتب ليك حاجه بتصلك..

اليكم القصة كل ما حدث

نهار يوم الاربعاء كنت اجلس شمال مسجد القيادة اشرب كباية شاي في انتظار اخي م محمد ابراهيم..

قامت شرطة المرور باغلاق الطريق مرت امامنا عربات الرئاسة فاذا ب(الامراة) التي تجلس بجواري تدعوا الله ( يا الله سخر لي زول يلمني بودعمي حميدتي دا) وترفع يديها للسماء!

ابتسمت وذهبت للجلوس في الكرسي بجوارها مباشرة وخاطبتها قائلا (خالتي مالك عاوزه تقابلي حميدتي لشنو؟) فقالت لي ياولدي انا عندي سكري باخد علاج طوالي وعاوز لي تلاجة اسوي فيها داردما (ايسكريم محلي) عشان ابيعها اصرف اولادي..

مدت لي ورق عباره عن ورشته دواء وخطاب لحميدتي قالت لي كتبوا لي الزول داك وتشير بيدها لاحد الشباب وانا لي زمن ما قدرت اقابلوا وناسوا ماعملوا لي حاجه..

كانت الفكرة الاولي عمل فيديوا للمناشده واستدركت قائلا ماف داعي للفيديوا اديني اعمل ليك مناشده في صفحتي علي الفيس بوك ان شاء الله ربنا بسخر ليك زول وحنشتريها ليك ان شاء الله كان حميدتي ما استجاب..

صورت الخطاب وكتبت البوست وتبرع الاخ جابر وايضا تواصل معي اعلام الدعم السريع..

بختصار هذا ماحدث

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اتصلو بي ايضا مساء اليوم طالبين مني التحدث مع الاخ جابر ان كان يريد شراء الثلاجة فهم سوف يزورون منزلها لشراء احتيجات اخري او العكس فاتصلت علي الاخ جابر واخبرته فاجابني بان ابواب الخير كتيره وسوف نشتري لها احتياجات اخري..

فذهب الاخوة المفوضيين واشتروا لها الثلاجة فوراً…

تقبل الله منهم ومنا صالح الاعمال..

اختلفنا ام اتفقنا مع حميدتي او غيره الا ان استجابته لمناشدات الناس امر يستحق ان يشكر عليه وعلي العاملين معه وكما يقول اهلنا العرب ( كل شوكه بجروها بدربها)..

وللذين انتقدونا سابقا

نقول لهم

حميدتي امتدحه رئيس وزراكم السابق

حميدتي يهاجر اليه تجار الدماء والسياييين من احزاب قحط واربعه طويلة

القوات المسلحة والدعم السريع تكفلوا بعلاج مصابي الثورة والان بعضهم ذهب لمصر والاردن وغيرها من بلدان العالم بعد ان بخل عليهم حمدوك بالمقابلة فقط وهم معتصمين امام مجلس الوزراء لمدة ١٥ يوم قبل اشهر..

فكفاية متاجره..

محمد النظيف