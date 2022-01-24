سودانية: محتاجة نصيحتكم.. ناس البيت بقي يحسسوني باني حمل تقيل والله العظيم امي (..)





السلام عليكم ورحمة الله.

والله العظيم جيتكم اليوم موجوعه ومحتاجه نصيحتكم لي كاخت ليكم والله انتوا عارفين زمااان البلد بي خيرها والحاجات كلها رخيصة وكدي ف انا عندي عاده سيئه ما قادرة اغيرها اني باكل كتير يعني في اليوم باكل في الفطور 5 عيشات والغدا 5 والشاي 2

من زماااان ولي هسي بس ناس البيت بقي يحسسوني باني حمل تقيل والله العظيم امي بتشيل الكيس بتدسو مني وجرحتني شديد بي كدي عايزه حاجه تسد النفس اكل رخيصه كدا وتزيل الجضوم كمان وجزكم الله خير .

ن ، م