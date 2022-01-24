لا شراكة لا تفاوض لا شرعية.. ولا حلول مستقبلية





اس طلعوا ما دايرين استقرار للبلد .

لا شراكة لا تفاوض لا شرعية و لا حلول مستقبليه.

يقتل واحد (لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قٌتل ).

تقوم تجوط البلد ويتفاعل الناس مع القتل وتتوقف الحياة ويتوقف العام الدراسي المتعثر مسبقاً منذ بداية هذه الثورة الكالحة الكئيبة .

دي مشكلة سياسية لماذا تتوقف البلد وتتعطل الحياة من أجلها مات من مات .

أليس فيكم رجل رشيد

نمارق عوض