داليا الياس: جابنى الدرب الليلة بى شارع (محمد نجيب) .. وقلبى وجعنى وحزنت جداً





جابنى الدرب الليلة بى شارع (محمد نجيب) … وقلبى وجعنى وحزنت جداً 😢😢

هل لمثل هذا الخراب يموت الشهداء كل حين؟!!! 😭😭😭

هل يثأر مثل هذا السلوك لهم ولأعمارهم الغضة وينال من المجرمين الجناة؟!!

أى عجز وأى سوء بتنا عليه؟!!

ما ممكن يعنى الناس تترِّس بى وسائل تانية ياجماعة غير حجارة الإنتر لوك؟!!

ما ممكن نتعامل مع بعض بى إحترام ومودة وتوقير وتناغم بدل البعض يسئ لى مواطن زيو ماعارف ظروفه شنو ويهدد ويتوعد وأحياناً يكسر ليه قزاز عربية ويتحسب على الناس الطالعة عشان قضية عظيمة؟!

ماممكن نقاوم ونتصدى وننتصر بشكل أفضل يتناسب مع ثورة عظيمة وشباب واعى بيطمح للبناء والإعمار والحق والعدل؟!!

لهفى على وطنى 💔

داليا الياس