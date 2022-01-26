تبيان: لأي جهه قد نجح ياسر في استعمال أحزاب قحط وبأي سلة قد رمي بكرة اللعب





غصن الزيتون 🌹

✍️ شفتنت العسكر

نموزج إزالة التمكين

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في كل يوم نستيقظ ع خبرِ مفاده قرارات قضائيه بعودة (المفصولين) إلى عملهم،، وهذا الخبر يسعِدني طالما أنه مسنود بقرارات من المحاكم العليا،، فللشعب السوداني ثقة في قضاءه مهمآ كانت قراراته (الصادره)،، ولكن هذه العوده لايجب أن تًمر مروراً عابراً مابين سنان الأقلام التي تكتب عن الحقيقه في كل حدث وسابِله،،

نحن وانتم مطالبون بإيضاح مفهوم (العدالة) بمعناها الحقيقي وقيمة المثول لها،، فجميع العاملين الذين تم فصلهم ثم عادو (سودانيون) ولهم حق العِتاب وأخذ الحقوق (جراء ما أصابهم) من أذى وتشهير واستهداف ووصفِ (بالكوزنه) وكثير (المضايقات والتهديد) فمن وصِف بالكوزنه وصِف تلقائياً بالفساد والقتل وعدم الأحقية في نيل الدرجه (العُماليه أي كانت)

لذلك من حقهم علينا أن نكتب عن أشياء قد تكون بسيطه بنظر العامه ولكنها ذات معنى كبير في نفوس أصحاب الشأن من العاملين الذين أصابهم (ضرر هذه اللجنه) بالتأكيد ستكون عودة المفصولين (صك) البراءة الممنوح مقدماً وفاتورة التبرئه القضائية من شُبهات الفساد والقتل واستقلال النفوذ في التعيين وضحد فكرة الإنتماء السياسي وتمكين العمالة وغيرها من الإتهامات التي كنا نسمعها من أعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد،،

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كما علينا أن نتسائل حول مساحات الأراضي السكنية والزراعيه والأسهم التجاريه والعقارات والأصول ورأس المال الذي تمت مصادرته بقرارات من اللجنه جمباً إلى جمب مع ذات القرارات التي قضت بفصل الآلاف ثم عادو،، فما هو مصير هذه الممتلكات،،، فالعقل لايسوعب امكانيه الخطأ في الفصل والصواب عند نزع الممتلكات طالما أن هنالك خطأ قد وقع من اللجنه وتم تعديله بقرارات من المحكمه فالمحكمة مطالبه بالبت حول هذه الممتلكات لتمليك الحقائق إلى العامه ورفع الضرر النفسي ورد الإعتبار لكثير من التجار والسياسيين وأصحاب رؤوس الأموال فهذا حق مشروع ولهم فيه واجب ،،

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أما بخصوص اللجنه وتركيبتها الإداريه برئاسه الفريق ياسر العطا وعضويه بعض كوادر الأحزاب السياسيه فقد اعطتنا عنوانا عريضاً وتفسيراً واضحاً بأن العسكريون أكثر ذكاءً من المدنين السياسين فقد نجح ياسر في تسديد أهدافه السياسيه دون أن يتحرك وقد نجح في نصب شِراكة بإسقاط هذه اللجنه بكل حرفه سياسيه،، فهي التي كانت تتًبِع الهوى وتوقع ع كافة المستندات والقرارات عبر رئيسها المناوب محمد الفكي سليمان ليتلوها المحامي وجدي صالح،، فلهذه اللجنه وافعالها الأثر السلبي الأكبر والمساعد الأول الذي أدى إلى إسقاط حكومة قحط،، من سدة السلطه،،نتيجة استنادها ع معلومات مغلوطه وكشوفات ملغومه

فلأي جهه قد نجح ياسر في استعمال أحزاب قحط وبأي سلة قد رمي بكرة اللعب،،ليبدأ شوطاً آخر يحمل أخبارا عن عودة واسترداد المنزوعات،،

تبيان توفيق ❤️