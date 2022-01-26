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القراي: 10 دقايق من كل حصة أشتغلها عشان أوضح إنو (العسكرية) مهنة عادية ومهمة جداً
إذا كنت معلم في المدرسة اللي هتف فيها الأطفال في وجه الوالد العسكري الجا يسوق ولدو ح أخصص 10 دقايق من كل حصة أشتغلها عشان أوضح إنو (العسكرية) مهنة عادية ومهمة جداً و أشجع العندو رغبة في الانتماء للمؤسسة العسكرية من تلاميذي.
الأمر بالفعل ليس بتلك الصورة التي جعلتكم في فرح هستيري بالجيل اللي ما ح يحكمو عسكري، ديل أطفال لو اتغرست فيهم مُسلمات ما بتمرق تاني و ح يواجهو مستقبل غاية في السوء.
سهيل القراي
تعليق واحد
البخلي حمدتي عسكري ومني مناوي مدني شنو …كل الحركات المسلحة اصبحت عسكرية ولها رتب ونجوم … مع ذلك قحط وكلابها لا يمانعون في انهم يحكموا المدنيين … وامن تجي للبرهان وحمدتي يقولوا مدنياااااااو … المن اللي يطير في حلوقكم يل سفلة …..
عسكريااااااو