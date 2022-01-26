من هو حمدوك.. السؤال دا مهم وبيرجعك لترشيحه لوزارة المالية واستقالته؟





دبابيس (القِسيس)

حمى النفاس وقطع الأنفاس

✍️تبيان توفيق ❤️

الزول القاعد يدير المشهد السياسي دا زول ما عادي وزول فوق لمقدرات القحاطه وعندو مقدره يوجه المًركبه على حسب اتجاهات الرياح وقادر يشكل (الجسم) وفق مستويات الحدث،،

إذا رجعنا للواقع الكان قبل سنتين وتعمل إسقاط للواقع الحالي حتقدر تجاوب تجاوب علي اسئله كتيره أهمها!! كيف وصلت قحط لسدة الحكم؟؟ وماذا أنجزت من ملفات كانت متعثره لسنين عددا؟؟ ماهو التفسير الحقيقي لإنهاء مشهد قحط مابعد إنجاز ملف السلام وملف رفع العقوبات وملف رفع الدعم وملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب قبل ما تجاوب حاول اسأل سؤال مهم (من هي الجهه التي كانت تسعى لتحقيق أهداف ايجابيه حول هذه الملفات الأربعه)

من هو حمدوك السؤال دا مهم وبيرجعك لترشيحة لوزارة الماليه واستقالته؟؟

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كيف تحول المشهد بين يوم وليله من النقيض إلى النقيض بأن يكون (الكيزان) تحت حماية الشرطه (وهم يهتفون في الشوارع) وكيف عادة (قحط) للمطاردة والزج في السجون تحت يد القانون،،

اآخر شيء يمكنني قوله بأن العقلية التي تخطط وتدير المشهد عقلية جباره أدركت (حمل قحط) من (العسكريين) بعد زواج المتعة فسارعت (بإجهاض المولود) قبل أن (يولد) فيبحث عن (شرعية أبيه)

صدق الدقير عندما قال بأنها (حمى النفاس)

تبيان توفيق ❤️