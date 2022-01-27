تبيان توفيق: الي قحط وكلبهم (هاشكو)





مادام قلتو ديل (كيزان) مالكم ما هتفتو ضدهم مالكم مابليتوهم مالكم مافلقتوهم (الناس جوكم في الصقيع) .

الوصول لعدم المقدره على التنمر والهُتاف والبل للكيزان كما كان يحدث سابقاً ويُبث (فيديو) يعطيك دليل ع أنها كانت معركة (أطفال قُصر) ومشاهد (مُرتجله) وإثبات لنظرية (المحرش مابيكاتل)

كونو التنمر يبقى بالبوستات والشارع يخلو من اللجان الكانت بتطلع تفلق الناس بحجة إنو ديل كيزان وزواحف فيبقى دي درجة من درجات (الرده الممكنه) بملامحها العمليه

حاااار اي وأي شي بس ابلعوها (لأنها حقيقه)

ياريت تفهمو سياسه!!! ياااااريييت ماتبقو ناشطين

تبيان توفيق ❤️