بالفيديو.. زوج يسأل مبروك عطية: “مصممة تكون أمها موجودة ليلة الدخلة ومش عارف أمارس حقوقي”.. شاهد رد غير متوقع من الداعية





فاجأ زوج مصري، الداعية مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بسؤال:”مراتي مصممة أمها تكون موجودة ليلة الدخلة .. بقى لي شهر متجوزها ولحد دلوقتي مش عارف أمارس حقوقي الشرعية لأنها كل مرة بتعيط وعاوزة أمها تكون موجودة.. فماذا أفعل؟”.

وأجاب الداعية المصري على سؤال الشاب في فيديو على قناته الرسمية بـ يوتيوب، مؤكدًا، أنه تعلم من خبرة الحياة ومن كتاب الله ألا يتسرع ويستنكر طلب الفتاة بوجود أمها بجانبها ليلة الدخلة.

وأوضح مبروك عطية:”لا بأس قد تكون صغيرة تريد أن تطمئن أن والدتها معها، ولا مانع من أن تكون موجودة في إحدى الغرف، وتكون الفتاة مستأنسة بوجودها”، معقبًا:”إيه المشكلة يعني؟ إحنا عاوزين الدنيا تعدي، وهي مرتبطة بأمها والموضوع دا خوف وقلق بالنسبة لها”، مؤكدًا أن علينا التعامل بالصبر والحكمة مع مثل هذه الأمور، ونصح الزوج أن يحضر والدتها لتكون بجوار ابنتها.

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صحيفة المرصد