ناظم سراج يقول (احتسبنا شهيد واحتسبنا مصاب واحتسبنا مغتصبة) وهو جالس في اجعص مكان في الإمارات





الشُله العميله

من اليمين محمد الحسين تقاسم الأموال مع آل البشير وولغ فيها،، يجاوره معتصم الزنزون كان مترجماً شخصياً لحميدتي،، والواثق عبدالرحيم شريك فارس النور،،



بقيادة ناظم سراج (عزرائيل الثوره) وازعط التاي (الإنتاي) مترمتلين في (الإمارات) وقابضين الدولارات،، وشغالين يحرشو في الشباب عشان يطلعو مظاهرات ويترسو ويموتو في الشوارع (بطلقات ناريه مامعروف كتال التاني منو) دا كلو عشان (يرجعوا) عقارب الساعه (لي ورا) ويستعيدو حكومه عفى عليها الزمن ولن تعود،،

إذا إنت رهين لأشكال زي دي فياريت تعمل مراجعه لي نفسك وتسألها سؤال مباشر،، إذا كان الأشكال دي من صنف الرجال كان وقفوا معانا ترس ترس وكان شالو معانا هم البلد دي من جوه المواكب زيهم وزي شعيريه وكل الشهداء الماتو واخدو طلقات زي ماكل شاب فاتح صدرو للرصاص،،وبيموتو عشان يجي ناظم سراج يقول (احتسبنا شهيد واحتسبنا مصاب واحتسبنا مغتصبه) وهو جالس في اجعص مكان في الإمارات وبيحتسي كوب شاي مع اسعد الإنتاي،،والله دعوات لي مظاهرات تجي من طرف ناس زي ديل مانطلع ليها كان تبقى رماد،،

كن إيجابي وخاطب عقلك فقط

تبيان توفيق ❤️