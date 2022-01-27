القراي: سكان حلايب وشلاتين مرتاحين مع الدولة المصرية





أنا متنازل عن نصيبي في حلايب وشلاتين لدولة مصر الشقيقة لوجه الله تعالى ومن أجل سكان حلايب وشلاتين المرتاحين مع الدولة المصرية هسي كان موضوعهم مستحمي وحلتهم رواكيب والدعم السريع عندو معسكر هناك.

الوكت داك قالو ألمانيا عايزة تشتري رملتنا التايملاين دق جرس وصراخ وعويل علي مواردنا البتتنهب.

نحن عندنا موارد ومواد خام بس ما قاعدين نصنع في خلل هنا ما بتقدر توقف تصدير الخام بدون تبدأ تصنع و ح تصدر الفائض بعدين هسي الإحتفال بإيقاف طريق التصدير لمصر دا مع انو موضوع فارغ ساي لكن التايملاين قادر يخلق منو حاجة عظيمة المتضرر اكيد المُنتج البسيط اللي أسعار بضاعتو ح تدق الدلجة يعني انت محتفي بفيديو الجزار البقول اللحمة نزلت وبكرا بتبقى بكلب جادي؟

في مربي ماشية بسيط دفع تكاليف كبيرة في التربية تتخيل انو تابع لبرهان؟

السمسم الما ح يتصدر دا اعملوه حلاوة سمسمية بلاي وبالهنا عليكم 😘😘

سهيل القراي