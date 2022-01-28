إذا عايز تعرف حاجة عن تبيان ممكن تسأل (الأصم امجد فريد ووجدي ومحمد الفكي وخالد)





والله الماسوره المسكوها أحزاب قحط للآن سخانتا في يدهم،، ياخ ديل خشو القصر ومرقو ماعارفين فيهو كم باب وكم شباك،،

إنتو قايلين الحكم دا لعب شفع ولا عصير كرعين.

بالمناسبه حكاية كوزه وامنجية دي أنا اتعودت عليها من ٢٠١٩ أول يوم كتبت فيهو رأي عن تجمع المهنين واتكلمت فيهو عن إنو الثوره دي ماشه غلط،،

طوااالي الجماعه قامو وقالو كوزه وامنجيه ومندسه وكلام كتييير مامنو داعي اصلآ،،

انا ماعندي معركة مع زول (بريء) مخموم وماعارف( المطره) صابه وين!! أنا معركتي مع الأحزاب السياسية الممثله في قحط الحملناها أمانة الدم والعرق وهموم الشباب واحلامهم وطموحاتهم في إنو يكون في مستقبل أفضل من الواقع الحالي دا وبكل أسف مشو (بركو) تحت( أقدام) حميدتي وعملو منو بطل وغلطو نفس غلط الكيزان واكعب منو!! أنا معركتي ما مع الناس الكنت بطلع معاهم كل المواكب (شارع شارع) أنا معركتي مع السماسره الناشطين وبيحرضو الناس تطلع وتموت عشان يجو يحكمو تاني ويبركو نفس البًركة تحت أقدام حميدتي من تاني،،

أنا ماحصل قلت لي زول في تعليق إنت حزبك كذا ولا كذا وبكون حريصه ع تعميم المنشور وتوجيه الضربه للعدو بتاعي من دون رتوش،،

إذا عايز تعرف حاجه عن تبيان ممكن تسأل (الأصم امجد فريد ووجدي ومحمد الفكي وخالد) كل الناس ديل لمتنا بيهم اجتماعات تنسيقية الطلاب الخريجين (الهندسه) بجامعة الخرطوم قبل ماتسقط حكومة البشير،، وفي الزمن داك كنا قِله قليله،،

تبيان توفيق ❤️