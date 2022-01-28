



قالها صديق وقد علت وجه الحيرة :

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القحاطه..

الكانوا بشتموا الناظر ترك بسبب إغلاق الشرق هم نفسهم من يهللون الآن لإغلاق الشمال…!!!!!

القحاطة..

السمو اجراءت برهان انقلاب ورفضوا مشاركته السلطة وحتى الحوار معه هم نفسهم من اقتسموا السلطة مع اللجنة الأمنية المنقلبه على البشير….

القحاطة…

يتحدثون الان عن الدم ورفضوا مشاركة السلطة من وصفوهم بالقتلة وهم نفسهم من شاركوا العسكر السلطة بعد مجزرة إلقيادة العامة …

القحاطة…

القالوا على قناة الجزيرة اخوانيه هم نفسهم من يمجدونها الان..

القحاطة..

الاتهموا الكيزان بالتجارة بالدين هم نفسهم من يتاجرون الان بالدين وحتى قتلى المسيحيين قالوا عنهم شهداء وحشدوا المنابر ودعوا لصلاة الغائب لمن صلى عليه وتحدثوا بالقرآن حتى الملحدين منهم…

قلت ليك..

أحزاب قحط وقطيعها اوسخ من أنجبت نساء السودان…

( منصور الهادي)