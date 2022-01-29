داليا الياس: (كوزة، بتاعت الفحولة، ربيبة العسكر، معرسة كم مرة).. حنك ميت وقديم وباهت





#عاجل_لزوكنبيرج

يا(مارك) هوى… الله كم؟!!

بما إنو كل واحد /ة قاطع موضوع ووهمى وعديم رباية وصفحتو ميتة داير يهججها ويعمل رهيب طوااالى يجرى ينكت لى صورة ولا يكتب عنى بوست ولا يألف ليه إشاعة ويطلع على أكتافى.. أنا تانى شغل الملح والسفلقة بتاعك ده مابينجح معاى!!

حقى برة يا عمك…. بما إنك مستفيد من وراى بالقصص دى دولارات متلتلة 😏😏

زمن التنمر والردم والسفالة المجان ديل إنتهى خلااااص يا أصلى…. حدد لينا تسعيرة بالله.

بعدين بالنسبة للحنك الميت البقى قديم وباهت بتاع (كوزة، بتاعت الفحولة، ربيبة العسكر، معرسة كم مرة) ياريت تشوف طريقة تكسروا لينا…. وليك على أطلع ليكم كم إصدار جديد أخطر وأكبر يقعدكم كم سنة قدام 👍

المهم الكنجالااااات…. براك شايف حال البلد واقف وشغل مافى ياخ.

زيت يا ولدنا؟!!!

يلا ياجماعة…. خليكم ظراف وإنتظروا المنيو والأسعار… فترتا ذاتى من التاقات والأهميات الما منها نكهة دى… الكاش بيعلم الطناش 😎

داليا الياس