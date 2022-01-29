



البحصل ده سلفقه واستهبال ..

لا يمكنك أن تحكم بلد كامل بالكواريك والمظاهرات وتتريس الشوارع وترهيب الشعب.

شايفين نفسكم عندكم شعبية ؟! وعندكم برنامج ؟! ..

أرحكم 👈 #انتخابات_بس

كسرة :

البلد دي وقعت ليكم في عطاء ؟!

ولا لقيتوها هدية في كيس شيبس 🙄😐

عواليق .. رمم ..

Dafaalla Ibrahim