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لا يمكنك أن تحكم بلد كامل بالكواريك والمظاهرات وتتريس الشوارع وترهيب الشعب
البحصل ده سلفقه واستهبال ..
لا يمكنك أن تحكم بلد كامل بالكواريك والمظاهرات وتتريس الشوارع وترهيب الشعب.
شايفين نفسكم عندكم شعبية ؟! وعندكم برنامج ؟! ..
أرحكم 👈 #انتخابات_بس
كسرة :
البلد دي وقعت ليكم في عطاء ؟!
ولا لقيتوها هدية في كيس شيبس 🙄😐
عواليق .. رمم ..
Dafaalla Ibrahim
2 تعليقات
الشي المحير هو هل لايوجد في البلد لودرات تزيل هذه المتاريس ويوضع عسكري مسلح في موقع اي ترس ويمنح تصديق من النيابة باطلاق النار على كل من يحاول إعادة تتريس الشوارع هذا هو الهوان بعينه
يا برهان بعد ده نجضت
اعلن الانتخابات واعلن ممنوع اي تظاهر
طواري بس
جيش بس