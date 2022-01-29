



تراشق البيانات وتبادل التهم بين صفحتين من صفحات لجان المقاومة هو أمر مؤسف جدا !

آخر حاجه نتمناها انو الحاجه دي تحصل في أجسام اللجان !

اللي اشتغلوا على شق (تجمع المهنيين) هم نفسهم اللي شغالين يشقوا في صفوف الاجسام كلها !

تخوين بالكوم .. تهم بالكوم .. ادعاء طهرانيه بالكوم .. وكل الناس كعبين وبياعين إلا نحن الرهيبين !

شوف حولك عدد الكتل اللي انشقت في الايام الفاتت وشوف الناس اللي بيطالبوا بالانشقاقات وبيحرشوا الناس على مغادرة التحالفات في الوقت اللي الناس بتبحث فيهو عن ( وحدة الثورة) ! الكلمه دي بالذات بتزعجهم جدا !

انشقاقات بين لجان المقاومة .. انشقاق بعض الكتل من الحرية والتغيير.. وهسا الموضه الجديدة قالو الحرية والتغيير زاتها مفروض ( تتحلا) !

مافي انسان عاقل وحريص على المسار الثوري وحريص على حدوث التغيير ب اسرع وقت و (أقل) تكلفه ممكن يشتغل (فرتقه) و (تشتيت) !

قول نغير الاستراتيجية مثلا .. نغير الهيكله .. نحدد اهداف اكثر دقه .. الخ دا كلو ممكن ! لكن اصلا ما ممكن يكون كلامك كلو (نحل) ! يوم واحد ما شفناكم بتجيبوا سيرة (الوحدة) ولا سمعناكم بتتكلموا عن واجب (التوحد) ل اسقاط الانقلاب !

اللي شقا تجمع المهنيين حا يشق لجان المقاومة وحا يشق الحرية والتغيير وحا يشق أي مبادرة و أي حجر او شجرة ما تتفق معاهو !

البتعملوا فيهو دا عيب .. عيب !

Dalia Kabashy