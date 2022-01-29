جعفر عباس يكتب.. أبراج مائلة





هناك لبنانية اسمها ماغي فرح تصدر كل عام تكهناتها حسب “الأبراج”، ويكون ذلك عادة بلغة “كلك واري اللو”، فهي تقول مثلا: بداية السنة ستكون جيدة على البعض ونهاية السنة جيدة على البعض الآخر. (ومثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن شخص شرب شوربة ماجي منتهية الصلاحية) بالنسبة لبرج الحمل سنة التغيرات والمفاجآت، لأنها مليئة بالأحداث (وهل هناك سنة خالية من الأحداث؟).. النصف الأول من السنة يحمل انقلابات طارئة لا يتوقعها الحمل (وكأنما الحمل وهو النعجة او الخروف البيبي يقدر على توقع حتى أكل التبن أو السكين) ينهي (الحمل) دورة ويتجه نحو جديد. يواجه مفاجآت سلبية وأخرى إيجابية، (شوفوا العبقرية: ينهي دورة ويتجه نحو أخرى!! و”مفاجآت سلبية وأخرى إيجابية”.. يا سلام على الفهلوية!! وهذا كأن تقول: ستقابل غدا شخصا طويلا وآخر قصير؟).. بالنسبة للحمل، فإن مارس يحمل غراماً من النظرة الأولى وزواجاً محتملاً في أغسطس، (وأقول للشباب العزاب انصبوا الكمائن لبنات الأسر الغنية من مواليد الحمل في مارس، ونظرة منك وتذوب في دباديبك والزواج في أغسطس على حساب أبو النسب) وننتقل من بيبي النعجة الى برج الثور: يقع في حب شخص غريب أو أجنبي (وبالتالي على كل من هو متزوج بثور أو ثورة أن يضعه/ها تحت المراقبة مع المنع من السفر لضمان عدم زوغان العين)

وتقول ماغي إن أفضل فترات الحظ لجماعة الجوزاء تكون بين 22 يناير و4 يونيو، ويستقبل وجوهاً جديدة، (مين بالضبط؟ لوشي؟ فاروق الفيشاوي؟ بنيامين نتنياهو؟ التوم هجو؟)، وسيتوصل هذا العام إلى حب مميز (ما هو الحب المميز؟ هل هو النوع الذي تغنت به المطربة التونسية لطيفة: حبك هادي وأنا ملّيت الحب العادي؟ ويمنعني الحياء من سؤال لطيفة عن الحب غير الهادئ / فوق العادة).. وبالنسبة للسرطان (حمانا الله وإياكم) يلتقي بنصفه الثاني أو يعاود اللقاء بأحباء بعد غياب، ويشهد زوال علاقة عاطفية قديمة ويعيش ولادة علاقة أخرى..(هذا اتهام صريح لمواليد برج السرطان بأنهم لا يتسمون بالوفاء، وعندهم خيارات لا تتوفر حتى في “من سيربح المليون”:.. إخص عليكم يا سرطانيين)

برج الأسد: يخوض مجالات جديدة. تبدو حياته العاطفية واعدة حتى فصل الخريف حيث يلتقي غراماً من النظرة الأولى. ربما يدخل القفص الذهبي خلال الأشهر الأولى من السنة. (لحظة يا ماغي: شخص حياته العاطفية واعدة حتى فصل الخريف، سيعاني من الجفاف والتصحر العاطفي لبقية أشهر السنة، لأنك قلت “حتى فصل الخريف”، يعني بعدها بح، مفيش حب!!)

ثم ننتقل الى برج العذراء وهو برجي لأنني مولود في الأول من سبتمبر من عام كم وسبعين أو كم وتسعين (ب”أمانة” مش متأكد): ينتهي العذراء من سبع سنوات ماضية مؤلمة. (السنوات السبع الماضية لم تكن مؤلمة،.. ففيها سمحت لي أم الجعافر بالزواج بنبيلة عبيد أو إلهام شاهين ولكنني قلت لها إنني لن أخون العشرة، وربما أجاملها لو قدمت عروضا من “موديل” آخر) وتواصل “ماغوية”: يعيش (العذراوي)، مغامرات لا ينساها، (وطي صوتك وبلاش فضائح!! الحكاية فيها مغامرات) ، الخبر الأعجب في برج العذراء أنه كلّما تقدمت نهاية السنة، كلما ازداد الحظ. (كيف تتقدم نهاية السنة؟ يعني ديسمبر يقفز بالزانة ويأتي قبل نوفمبر ويونيو؟) أما عاطفياً، فسيدخل سنة التحرر وربما سنة الزواج. (برضو وطي صوتك) وننتقل مع ماغي الى حظوظ برج الميزان: سنة الانقلابات المفاجئة (أوع يكون انقلاب حميدتي). يعاني من دعاوى قضائية وطلاق. (يعني الملايين من مواليد برج الميزان سيتطلقون هذا العام!! إخص عليكم فأنتم لا تحترمون العشرة، يا مطففين)

برج العقرب: يواجه مشاكل قانونية. ويسافر إلى الخارج، (يعني العقارب خارجون عن القانون ويهربون الى الخارج)– برج القوس: سنة الإنجازات. ويتعرف إلى ما كان غائباً (مثل ماذا؟ مهند التركي؟ اللغة النيبالية؟ أنجلينا جولي؟ فتة الكوارع

أما لبرج الجدي، فالسنة تبدأ بكسوف (يعني الجدياوي سيعمل عَملة تكسف؟)، قد يجد “الجدياوي” نفسه في محاكمة إذا ارتكب أخطاء (يا عيني عليك.. أليس كل من يرتكب جرما او مخالفة يواجه المحاكمة؟) لكن الانفراج يأتي في الشهور الثلاثة الأخيرة (الانفراج أم الإفراج بعد المحاكمة؟).. وعاطفياً قد يلعب الخارج دوراً مهماً في حياته. (خارج ماذا؟ المكتب؟ البيت؟ الوطن؟ هل – مثلا – لو كان الجدياوي سودانيا ستلعب جنيفر لوبيز دورا مهما في حياته؟ أم ستكون من نصيبه كوندوليسا رايس؟).

برج الدلو، تدعمه الأفلاك (مسنود يا بتاع الدلو وظلموك وقالوا ان الدلو “جردل”)، وابتداء من فبراير تبدأ دورة الأرباح (يعني كل مواليد البرج تجار أو حرامية).. أما بالنسبة لبرج الحوت فهي سنة المال والأرباح وفي 4 يونيو، ينتقل إلى عمل جديد (يعني هو موظف حرامي وإلا كيف يحقق الأرباح ويدخل في مشاريع.. فعلا حوت!!) . وقد يجد دعماً من قبل البعض في السلطة (جاكم كلامي؟ ان الحوت كوز أو مندس حقق الأرباح وهو موظف). وإذا لم يكن الحوت في حالة حبً، فقد يحب في أكتوبر، (قد يحب؟ هو فاضي من الهبر واللهط والشفط؟)

المهم يا جماعة السنة لسه في أولها وعندنا شواغر في برج العذراء ولن نختلف حول تسعيرة الكفالة

جعفر عباس