تبيان توفيق: في ناس ما محظوظين جوني بعد خليت (لينين)





في ناس ما محظوظين جوني بعد خليت (لينين)

كان تجوني زمان يا (نيين)

من يوم الليله أنا حأطلع الواي الجواي زي ماهي وبدون رتوش

اكعب حاجه يجيك اعتذار من ناس إنت كفرت بيهم وبي فكرتهم (التسامح) الموجود في (الماركسية) أنتو للأسف اتجاوزتوهو بالأحقاد بتاعتكم لمجرد اني كنت صريحه وعندي رأي وااااضح حول تعاطينا مع (التغير) أول من قلت رأي في التجمع ومركزيه الجامعه بديتو تخوين وفِتن ونبذ وإساءه!! هسع جاين عايزين بي شنو؟؟

اابقو ناضجين أول واعرفو الفرق مابين خصمكم منو والزول البيقول رأي منو؟؟ بعديها ممكن تجوني!!

ولحدي الزمن داك،، أنا حكمل في مشواري وحأبل أبو أهل اي ماركسي يجيني خاص حتى لو كان صديق يوسف زاتو،،

تبيان توفيق ❤️