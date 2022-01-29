عندما توفي المصري صاحب فندق مونتان وسط البلد القاهرة.. السودانيين في الخرطوم عملوا ليه فراش وعزاء





صادفني في رحلة العودة من الصين الى القاهرة مصري مثقف ويعمل في مجال السياحة في الصين …!!

المهم تجاذبنا أطراف الحديث عن الحضارات القديمة وعلاقات السودان مع مصر ..

يتحدث بصوت هادي جدا ولقيتو مليان معلومات عن السودان…

من سكان مدينة الأقصر …….!!

في نهاية حديثه قال نحن بنحب الشعب السوداني وقلت ليه نحن كذلك ….ضحك قال لي قول الحقيقة قال لي السودانيين مابيحبونا نهائي……!!

قال لي السبب من الإعلام المصري …..غير مهني ……..!!

أسمو عزالدين الي الآن متواصل معاي……!!

– سنة 2007 اول مرة أسافر القاهرة ومعظم الناس ويقولوا لي أعمل حسابك لدرجة عبوني تعبئة سالبة جدا أول ما طلعت من سير العفش قابلوني بتاعيين التاكسي راح فين وجاي يستلم مني العفش ….اتعصبت معاه لحدي ما اتخلع ياباشا في ايه…..!!

– حاج الصياد الصياد مصري يعمل في استيراد أدوات الغطس تجاوز 70 من عمره تقابلنا في شرق آسيا لمدة لايتجاوز 3 ايام من المنصورة منذ ذلك الوقت ظل يتواصل معي باستمرار وطلب مني جلابية سودانية …ويحب السودانيين حب خاص مرة حكي لي صادف سودانيين في مطعم الصباح قال دفعت لي بتاع الكاشير حسابهم بعد ما انتهوا من الاكل لقوا الحساب مدفوع .. أصروا إصرار من بتاع المطعم يعرفوا الزول الدفع الحساب ..وصف ليهم البيت جوني وشكروني وشربوا وشاي ومشوا…

– الحاج ممدوح تعرفت عليه من خلال الإنترنت عندما ذهبت إليه في البوسنة والهرسك أكرمني إكرام لايوصف…..يترك كل أعماله وتفرق لخدمتي وانجزنا العمل في فترة وجيزة وظل على تواصل دائم معي ….

– علي العموم الآن لدي عدد مقدر من الاصدقاء المصريين في عدد من المحافظات المصرية…لايربطنا أي علاقة مصلحة أو تجارة مع العلم كلهم تجار كانت بداية التعارف خارج مصر….

– ماحصل يوم رفعت التلفون لي واحد منهم وطلبت حاجة مستعجلة إلا استجابوا بسرعة ..

لذلك الشعوب مع بعضها البعض علاقاتهم ممتازة … أما سبب الفتن وغيرها دائما ما يأتي من الحكام…….!!

– لمن اتوفي صاحب فندق مونتانا “شارع شريف ” وسط البلد القاهرة…

– السودانيين في الخرطوم عملوا ليه فراش وعزاء …..

– النماذج كتيرة جدا انا كتبت هذا الكلام في ظل الأجواء المشحونة حتى يفرز الناس بين الحكومات والشعوب….

حفزني للكتابة حديث الفنان القامة #عبدالقيوم_الشريف في ترس الحماداب……!!

Ahmed Akasha