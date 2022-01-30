سوداني: زرت مصر في حياتي مرة واحدة، صراحة لم احس اني غادرت السودان





من افضل اصدقائي منذ اكثر من عشرين سنة هما شابان مصريان شقيقان ،الي الان متواصلين معي ولم اري منهم الا الخير ،زرت مصر في حياتي مرة واحدة لمدة اسبوعين تقريبا او اقل ،صراحة لم احس اني غادرت السودان ،

انا بالنسبة لي هنالك دولتان اعتبرهما كالسودان والدولتان هما مصر والسعودية ،بصراحة لاتحس بالغربة في هاتين الدولتين ،

ورغم ذلك اري لو ان هنالك اي حاجات سالبة يجب تصحيحها من الجانبين لان العلاقة المتكافئة والتي فيها تبادل المنافع تستمر طويلا .وصراحة لا اعفي بعض السودانيين الانتهازيين والذين ساهموا في الوضع الحاصل هذا.

Hassan Omer