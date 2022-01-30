راشد: اليوم تأكد لي ان السودان مكتظ بالحمير





اليوم تأكد لي ان السودان مكتظ بالحمير

ينقصها كورس لتعلم كيف تهنق

دخلت الشارع جوار مستشفى الساحة بعد انتظار مرور عدد من السيارات

مع دخولي جات عربة صغيرة مسرعة يقودها حمار

اخدت مساري في الظلط ورديت على اتصال وردني

الحمار الذي يقود العربة ضغط على الابنص بجانبي وركن العربة امامي ونزل ودخل يده ليقلع الموبايل

وينطط فوق العربة في هبل اقل ما يوصف بشبل قرد

دخل في الموضوع سياسة

جا اهبل عامل بتاع ترس بدون ما يعرف الموضوع شابكني انت الغلطان

جا واحد سايق عربة خلفنا نزل عشان يدقو إلا وقفوه

الخلاصة ان عدد كبير ممن يدعون الغيرة على الوطن طلعو مجرد حمير

راشد علي