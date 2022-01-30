هل يشعر الإنسان بقرب الأجل قبل 40 يومًا من الوفاة؟





أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورده من أحد الأشخاص يقول: هل يشعر الإنسان بموته قبل 40 يوما من الوفاة؟

وقال أمين الفتوى في إجابته إنه لا يوجد نص يدل على هذا الأمر، ولكن هذا واقع مشاهد ومجرب، وكأن الله -سبحانه وتعالى- ينور بصيرة الإنسان، وأحيانًا يزهده في الدنيا، وكأن الشخص يقول: “أنا أديت رسالتي”، وفقا لموقع مصراوي.

وأضاف عثمان، في لقائه ببرنامج “الدنيا بخير” المذاع عبر فضائية “الحياة” أن من هذا الإحساس ترى هذا الشخص يصل رحمه وينوي التوبة ويؤدي الحقوق التي عليه، فكل هذا يكون ان الله قد أراد بهذا الانسان خيرًا.

وأكد أمين الفتوى أنه لا يوجد أي حديث يدل على هذا ولكن يوجد شواهد وتجارب في الحياة تدل على هذا بأن الإنسان يشعر بقرب الأجل، مشيرا إلى أنه يوجد أمر آخر، وهو على العبد ان يكون على استعداد تام للقاء الله في كل وقت، لأن هذه الحياة ما هي إلا مجرد أنفاس، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: “ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده”.

صحيفة البيان