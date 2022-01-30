بعثة حمدوك: تريدنا ان نصدق حرصها على دماء السودانيين وقد (..)





#كفوا_الأيادي_عن_بلادنا

تظاهرة الأحباب…وتظاهرة الأغراب

نشرت بعثة حمدوك تغريدة تبشر فيها بمسيرة اليوم وتنبه وتحذر…تريدنا ان نصدق حرصها على دماء السودانيين وقد شهدنا صمتها المريب إذ كانت الجثث تكدس في ثلاجات الموز ثم لا نسمع منها حسا ولاركزا…دماء السودانيين ولن ترخصها خلافاتهم ولا نزاعاتهم ولا مكر بعضهم وإتكائهم على الأجنبي..دماؤهم غالية وحياتهم مهمة وحياة كل السود والبيض مهمة لو يعلمون.



#كفوا_الأيادي_عن_بلادنا

ما الذي فاتهم؟؟

قرأت بيان المؤتمر الشعبي بإهتمام وليس لدي كثير تحفظات على كثير مما ورد فيه ..لكن الذي فات وفد المؤتمر الشعبي ومن إبتعثه….أنه لايجوز ان ترفع طلبا لأجنبي في شأن الوطن ….ولو كان الطلب مستحقا وعادلا…ليس ذلك جديرا بالشعب ولا بالشعبي!!”

د. أمين حسن عمر

