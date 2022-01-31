



يا قحاتة صدق المثل البيقول الفيك بدربو …

الفيديو زائع الصيت قد تم تداوله عبر الوسائط والذي يظهر فيه شاب وأمامه مبلغ ما عادي من المال يحاط بمجموعة من رجال الشرطة السودانية (حفظهم الله تعالي ووفقهم لحفظ البلاد والعباد) … يثبت بأنكم تتهمون الناس جذافا بما تفعلونه وتخدعون الشباب والشابات وتدفعنهم الي الهلاك بواسطة السموم التي توزعونها لهم في مظاهرات الخراب والدمار والفوضي والتي رأيناها أيضا في فيديو من فيديوهات الامس …

برضو تقولوا الكيزان بوزعوا قروش يا متخلفين الكيزان بيدفعوا قروش من جيوبهم للتنظيم يجمعونها من حر مالهم … ثم ثانيا من أين يأتون بأموال لإعطاء هذا العدد الكبير الذي شرف مليونية 26 /يناير وقد صادرتم ديارهم وأموالهم واستثماراتهم وعرباتهم وكل ما يملكون والقروش دي شايلنها في شنو ؟ القروش دي جابوها يعني في دفارات … والتوزيع كان كيف ؟ يعني الملايين دي كلها وقفت صف واحد؟ والصف حدو وصل وين ؟ عشان يوزعوا ليهم القروش والتوزيع إستمر كم ساعة من الزمن وقد إنتهي البرنامج الساعة الثالثة عصرا تقريبا يعني بوزعوا ليهم في القروش لي نصف الليل …

والله صحي قطيع والذي يثبت عليكم في كل يوم بأنكم قطيع فهمكم الذي يشبه فهم القطيع أرجعوا أيها القطيع إلي ألأسئلة التي طرحتها لكم فستعرفون عند الاجابة عليها بان من يصدق ان هنالك مال يوزع علي المتظاهرين بأنه من سلالة القطيع …

نرجع للكادر (صراف المتظاهرين) الكان بوزع المال للمتظاهرين والمترسين … أولا يعتبر هذا الرجل محرض في قفل وتتريس الشوارع ومشارك في كل جريمة وقعت في مظاهرة الأمس … ثانيا لابد من معرفة مصدر المال … وده رأس الخيط الذي سيجر وراءه وسخ وكرور قحاتي شديد جدا وقامات قحاتية كبيرة جدا والايام القادمة ستعرفون صدق حديثي وسنري اناسا كثيرون سيعقدون صفقات سرية مع العسكر وبموجبها يقبلون بالحوار الشامل …

يا أولاد أم ذقدة يا بني قحط عرفتو خطورة الكوز ولا للان إنتو في مرحلة سنة أولي روضة وفهم القطيع …

🖋️د. أحمد منصور المحامي …