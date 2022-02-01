تبيان توفيق: كلمة الحل في البل بقت تزعِل القحاطة





كلمة الحل في البل بقت تزعِل القحاطه،، في احد شيوعي هِنا قالي دا شنو كلام الشماسه دا،،

أجي يا بُري الحضّرت العفريت،،

يجب أن تفتخر بشعارات الثوره فهي تتحقق وأولها أعظم شعار حاز على إعجاب الكل وأولهم (بله الغائب) (الحل ×البل)

خليكم متأكدين من شي واحد إنو القوى السياسية الفاشله المتمثله في (البعثين والجمهورين والشيوعين والناصرين والمؤتمر السوداني وجناح مريم (الموهومه) حالهم يغني عن سؤالهم،،

بعد ماكانوا متجدعين في القصر والقنوات والمباني والعمارات والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وشغالين يمترو ع كيفهم ويسافرو بالوفود ويوجهو الشرطه ويغالطوا في الجيش وعايزين يحلوا الجهاز وشغالين اعتقالات في كل زول قاليهم (بِغم) وكفروا بأحقيه الآخر في المشاركة زيهم كده،، حالهم اتبدل

وبقو يجتمعوا في شِقق مفروشه وبعضهم هرب وبعضهم سكت وبعضهم يتألم من وجع الفشل والضعف والهوان البقوو عايشين فوقوا،،

لن تعود قحط بقواها السياسيه لتتحكم في السودان كما كانت قحط ضيعت اكبر فرصه لقتها في تاريخها منذ ثلاثين سنه لكنها كفرت وقالت انا ربكم الأعلى،،، فرددها الله أسفل السافلين،،

أسفل السافلين

أسفل السافلين

تبيان توفيق