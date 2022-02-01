على جهات الاختصاص التحقيق في قصص مستشفى رويال والجودة المصابين بخشوا واعيين وبطلعوا جثث





#لمن_يهمه_الامر👋

في موكب امسى في واحد من الشباب اغمي عليه بسبب البمبان اها شالوه وماشين بيهو وبحاولوا ينفسوه كان كاتم شدييييد فبقوا يقولوا يلا طوالي علي مستشفي الجودة فجاة كدة قام صحصح وبقي يقول الجودة لا يابشر … الجودة لا … لا ….لا….نزلوني !!

طلع واعي وعارف الرصة كان تموا بيهو شغل!!

دا موقف حقيقي مانكتة 😌

📌 على جهات الاختصاص تحقق في قصص مستشفى رويال والجودة المصابين بخشوا واعيين وبطلعوا جثث لا تشريح ولا بلاغات على المقابر طوالي في استفهام كبير في القصة الناس ما تتجاهل الكلام دا في كل موكب في شفاتة بوقفوهم قدام ابواب المستشفى سوا رويال او الجودة ولمن تصل الشرطة بمنعوهم وبضربوهم بالحجار ودي ما المرة الاولى عشان مايخشوا ويشوفوا البحصل للبعلنوهم مصابين وفجأة بتوفوا .

للعلم دي مهمة الشرطة ااي مستشفى يعلنوا فيها حالات حتى لو اصابات لازم تصل وتسجل الافادات وتعمل الاجراءات الرسمية وبعدها البلاغات وفي حالة الوفاه بتحول للتشريح حتى بعدها باقي الخطوات الى الدفن كلووو بامر الشرطة،،

📌 السؤال الجوهري !!!!!!

🔰لييييه الثوار بمنعوا الشرطة انها تخش وتقوم بالاجراءات القانونية في مستشفى الجودة ورويال؟؟؟؟

🔰ولييييه الاسر مابتطالب بتشريح او فتح بلاغات وبدفنوا بدون اي قانون يحفظ حق المتوفيين ؟؟؟؟؟

(علما ان قبل ايام في احد التظاهرات تم التعرف على اطباء سودانيين حملة جوزات اجنبية يتم استدعاءهم مخصوص ايام المظاهرات لمستشفى الجودة وبرجعوا بعد المظاهرات تنتهي وهكذا دواليك؟؟؟🤔)

🔰لييييه الاجهزة النظامية بتتجاهل البحصل في رويال والجودة وتحل الالغاز البدور حولها بتحقيقات شفافة ؟؟؟

الموضوع فيه إنّ ترا حدثتكم اللهم بلغت ف اشهد👋

ندى أحمد