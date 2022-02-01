الفاتح جبرا يكتب: قال إنتهاكات قال !





منذ أن ظهر حميدتي في الساحة السياسية أصبحت النكات المضحكة المبكية لا تفارقنا ففي كل تصريح له نتأكد بأنه يعد من أفظع الجرائم التي ارتكبها (المخلوع) في حق الوطن والمواطن بان نصب عليه مثل هؤلاء ، ففي تصريحه الأخير والذي أثار إستغراشي الشديد قال (سعادته) إنه يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من قبل المدعو فولكر مندوب مجلس الأمن ورئيس البعثه الأممية في السودان تحت البند السادس وأعتبر ذلك انتهاكا للسيادة وقال إن مهمته هي التسهيل لادارة التفاوض بينهم وبين القوى الثورية الأخرى وسانده المجلس السيادي (البوكو) فأطلق التصريحات بأن بعض البعثات الدبلوماسية قد تجاوزت حدودها وصارت تتدخل في شؤون البلاد . دعونا نذكرهم بغيض من فيض الانتهاكات التي تمت في عهدهم لتلك السيادة : أين كانت سيادة الوطن عندما تدخلت دولة الكيان الصهيوني في إدارة انقلابهم الآن؟ وهذا ليس اتهاما إنما مثبت وتم اذاعته من دولة إسرائيل مباشرة وشاهده العالم أجمع ، أين كانت سيادة الدولة عندما سمحتم لدول اخرى بتفتيش المنشآت العسكرية ؟ اليس هذه أموراً سيادية؟ أين تلك السيادة يا سعادة الفريق والقوات يتم (استئجارها) لقتال دولة لحساب دول اخرى؟ أليس هذا انتهاكا صارخا يصل مرحلة الارتزاق؟ أين كانت سيادة الدولة عندما ينهب ذهبها وثرواتها بالطائرات التي تهبط في المطارات لصالح دول أخرى؟ أليس هذا الانتهاك خيانة بالإضافة إلى انه اخس انواع السرقات قاطبة ؟ عن أي سيادة تتكلمون والدولة تدار بالريموت كنترول عبر دول محور الشر؟ عن أي سيادة تتكلمون وشباب السودان الذين يتظاهرون سلمياً يقتلون في كل موكب؟ أين هي سيادة الدولة وانتم تغضون الطرف عن انتهاكات لدول تقتل قواتها أبناء في دارفور نهارا جهارا ولم تحركوا جندياً واحدا من أجل حمايتهم ؟ أين هي سيادة الدولة والدول تنقب عن الذهب والمعادن الأخرى في اراضيكم دون علمكم وتنهب في ثروات البلاد عينك عينك ؟ هل تذكرتم الآن السيادة بعد ما اقتربت العقوبات الدولية منكم ؟ هل تعتبرون ان مثل هذه التصريحات سوف تجعل الشعب يتعاطف معكم؟ أصحوا فقد أتاكم ما كنتم تستعجلون بجرائمكم النكراء فالعالم الآن يرصدكم بالثانية و(كلو موثق صوت وصورة) فاستعدوا لمصيركم الموعود .. كسرة : قال إنتهاكات قال !! كسرات ثابتة : • مضى على لجنة أديب 835 يوماً …. في إنتظار نتائج التحقيق ! • ح يحصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟ • أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير إنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟ • أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ • أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).

صحيفة الجريدة