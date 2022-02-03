نزار العقيلي: (كباشي على الماشي)





قال ليك الفريق الكباشي هاجم حميدتي و قال ليهو انت الكلفك منو تقعد مع قيادات الجيش الاثيوبي ؟؟ و قال ليك حميدتي زعل و قال تاني ما بقعد مع الكباشي في مجلس واحد و البرهان قال للكباشي لازم تعتذر لحميدتي و الكباشي رفض .. قصص و روايات سمجة و ما بروج ليها الا الفي نفسه غرض و ما بصدقها الا الساذج .

اي نعم من زماااان الكباشي ما بدور حميدتي .. مش الكباشي بس .. اي جياشي حقيقي ما بقتنع بحميدتي و قواته .. يا جماعة ياخ حميدتي ده الجيش محتفظ بيهو عشان اسباب كتيييرة جدا” .. بيستخدموهو في اللعبة السياسية و اللعبة الاقليمية و الدولية .. حميدتي مجرد دمية في يد القوات المسلحة بتلعب بيها و بتخوف بيها الاطفال .. اي نعم مرات مرات كده حميدتي بصدق نفسه و بيحاول يفرفر لكن بلحقوهو سريع يرجعوهو للواقع .. في انقلاب ٢٥ اكتوبر حميدتي ده ما كان ناقش اي حاجة و برضو زعل انو ما دخلوهو في الصورة الكاملة و حرد ليهو كم يوم كده و في النهاية طلع في التلفزيون وشو ينعل قفاهو .

اللعبة عندنا في السودان لعبة كبيرة شديد جدا” و محتاجة لتكتيكات كتيرة و اهم تكتيك فيها هو التكتيك الإعلامي ده .. التسريبات و الاشاعات .. اللعبة فيها ( تروس ) و ( مواكب ) .. نترس الشرق عشان نركع الخليج .. نترس الشمال عشان نركع مصر .. نسجن مصادرنا و نطلعهم بعد شهر يقابلو القنوات .. الخ ….

اي تسريبات او اشاعات لازم يكون في جهة مستفيدة منها .. مافي حاجة بتمرق ساي .. حقيقية او غير حقيقية ما بتمرق الا لاهداف محددة .

احنا كمواطنين ما مفترض نساهم في الترويج لاننا ح نكون ساهمنا في خدمة طرف من الاطراف .. ما تقول لي قاعدين تحللو الاخبار .. ده تضليل منك .. التحليل الحقيقي بيستند على الاخبار و المعلومات المؤكدة .. مافي حاجة اسمها تحليل لإشاعة .. ما ممكن تضيع وقتك في اخبار ما مؤكدة و حتى لو كانت مؤكدة يفترض انك توزن الخبر و تشوفو بيخدم اهدافك ولا لا ؟

انا عايز اي زول ثائر مستقل يجيب ورقة و قلم و يكتب اسماء الناس الكبار في الحلة بتاعتو القاعدين يحرشوا الشباب و الاطفال يترسوا الشارع .. اعمل جدول .. اكتب الاسم .. المهنة .. نبذة عن تاريخه في عهد الانقاذ .. ح تتفاجاء .. ح تكتشف انو اغلبيتهم ما بيطلعوا من التلاتة خيارات دي ( كيزان قدام جدا .. ضباط جيش و شرطة سابقين .. ناس غامضين )

نزار العقيلي