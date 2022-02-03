ماذا تركتم للوساخة يا قحاطة.. وكيف تكون خيانة الوطن؟





حرمنا الغياب…

من التعليق على كثير من الأحداث..

ولكن..

يبقى الحدث الأهم الذي يحتاج لتسليط الضوء عليه هو جلسة الكونغرس الأمريكي التي انتظرتها قحط وقطيعها المعلوف اماراتياََ أن تضرب المؤسسة العسكرية السودانية بعقوبات يقوووووم الخواجات في الجلسة زااااتها يفضحوووا القحاطة ..

و اتااااااااااريه..

في دفع بالدولار لناس كنا نظن انهم ثوااااار…

كاااااش تقيل…

الخواجات قالوا كدا ما انا..

قالوا دفعنا بالدولار الحار

وتمت رشوة مواطنين سودانيين من أجل أن يقوموا بإسقاط منطومتهم الأمنية باسم الثورة والتحول الديمقراطي…

طبعا الخواجات ما قالوا رشوة…

قالوا دعم بالدولار للمدنيين في السودان وصلهم خارج النطاق الحكومي من أجل قيامهم بالعمل على تعزيز التحول الديمقراطي وإسقاط المؤسسة العسكرية التي تسيطر على الحكم في الخرطوم … ..

انت قايل ليه قناة الجزيرة عملت نائمة من الجلسة دي رغم أهميتها؟!

ما عشان فيها فضائح تكشف أن من تناصرهم قطر ضد المؤسسة العسكرية السودانية ماهم ألأ خونة وعملاء بشهادة سيدهم…

لعن الله الراشي والمرتشي….

هل…

تطرقت الصحف السودانية للفضيحة أم غضوا الطرف عنها بعد أن أعلن الكونغرس الأمريكي أن صحفيييين وصلهم دعم الرشوة الأمريكية الأمريكية لإسقاط المؤسسة العسكرية في بلدهم …؟!

يااااااااخ احد السيدات قالت بالحرف الواضح انهم بيدفعوا للبعض حتى ثمن تذكرة المواصلات

نعمممممم

قالت المواصلات..

يعني حق الترحيل..

بصات جايه وماشه بين الولايات وشفاته يتم دفع ثمن المواصلات داخل المدن..

عربي الشهداء

ارررربي ااااربي اربي..

كلوووو علي حساب بايدن…

المهممممممممممممم

زي ماقلت ليك خواجات الكونغرس سالوا خواجية معاهم في الجلسة عن الجهات السودانية التي تم فيها صرف دولارات الدعم الأمريكي؟!؟ ..

الخوااااااجية ما اتلفتت وبهلت الفضائح تحت مظلة الشفافية..

قالت..

دعمنا نشطاء

وإعلاميين وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وحتى حق المواصلات دفعناه …

وكمان قالت…

إنهم دعموا بالدولار الحار سيدة في مكتب حمدوك مسؤولة عن قطيع قحط الألكتروني الكانت

قطيع قحط بتاع كاااااااك

وانت كوز

وكنت وين زمان لما الكيزان كان بعملو ا كدا

اظن الناس فاكرنهم اها ديل بتصرف عليهم بالدولار وحتى نشطاء السوشال ميديا

وقالت الخواجية انه

بعد ذهاب حمدوك تم إكرام هذه المرأة بإنشاء شركة إعلامية خاصة بها…

اظن كلكم عرفتوها…

مفروض تختشي وتطلع من البلد بعد الفضيحة ام حناجل ..

لكن ساهل جدا أنها تخدع الشعب دا بمبررات كثيرة

والحايصفق ليها عليها..

قولي ليهم الأمريكية القالت الكلام دا كوزة

وبصدقووووك..

شعب غلبان…

وهو سبب الاذية الأساسية….

جلسة الكونغرس الأمريكي كشفت كل الأوراق لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد…

لكن في ناس يبدو أن الله ختم علي قلوبهم بحب قحط الفاشلة المرتشية وسيحشروا معها إلى جهنم بإذن الله…

الغربية..

الزول دا عامل لينا فيها ناشط سياسي ومالي الفيس وتويتر ووتساب صراخ بالكلمات المكتوبة والمسموعة وهو في النهاية عميل أمريكي قذر

اشتروه ب١٠٠ دولار شهرياََ..

ما تقول لي قاصد منو

فجلسة الكونغرس لم تحدد أسماء ولكن كشفت المجموعة…

ماذا تركتم للوساخة يا قحاطه…

وكيف تكون خيانة الوطن…؟!!…

اكيد الخواجية بتاعت الكونغرس كوزة…

المحير والله…

ان كثير من السودانيين حضروا جلسة الكونغرس وسمعوا الفضائح من الراشي الذي دل علي المرتشي ورغم ذلك مازال هناك من يصدق هؤلاء الخونة ويقدم ابنأءه قرابين لعودتهم لكراسي السلطة …

الأخ مرتشي؟!!

( منصور الهادي)